【義実家は運動会ダメ？】感情的になりすぎていた？病気は別問題で考えるべき＜第9話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第9話 正論が突き刺さる
【編集部コメント】
お母さんの病気は大変だし、エリさんが全力でサポートしたい気持ちも分かります。でもそれは孫の運動会で人数制限もされていない状況で、義両親を来させない理由にはならないのかもしれません。もしこれが「両親のほかに1名のみ」といった条件があるなら、また話は変わってくるのですが……。そしてエリさんにとっての実の両親は、コウタさんにとっては義両親にあたります。自分が「気を遣う」と感じるのと同じくらい、コウタさんも気を遣うということを忘れてはいけませんね、エリさん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
