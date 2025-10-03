ドレイヤーは今季67試合に登板…防御率2.95と好投

ドジャースは2日（日本時間3日）に球団公式SNSを更新し、「フィリーズへ向けて離陸！」として敵地フィラデルフィアに向かうナインの様子を公開した。真剣な面持ちの大谷翔平投手、笑顔の山本由伸投手など様々な表情を見せる中、ひと際存在感を発揮しているピッチャーが話題を呼んでいる。

チャーター機に乗り込むナインの多くはドジャースのチームウェアを着用。統一感のある装いで敵地へ向かった。19枚の写真と1本の動画を投稿された中、ファンが注目したのは19番目に登場するジャック・ドレイヤー投手だった。

26歳左腕は白のキャップに白の半袖Tシャツ姿で登場した。そしてどういうわけか、SONY製の大きなワイヤレスポータブルスピーカーを掲げながら飛行機に乗り込んでいた。まさかの1枚に「スピーカーでかくない？」「ドラちゃん可愛い」「何しに行っとるん笑」「それも、SONY いい子だわ」とファンも思わず笑顔になった。

今季メジャーデビューを果たし、チーム3位の67試合に登板。3勝2敗4セーブ、10ホールド、防御率2.95と大不振のブルペンを1年目から支えた。自身初のポストシーズではレッズとの第1戦の8回、1死満塁から緊急登板。いきなり押し出し四球を出したものの、その後は2人を抑えてチームの勝利に貢献した。（Full-Count編集部）