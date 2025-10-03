「K13 R2R」(Silver)

エミライは、USB DAC内蔵デスクトップヘッドフォンアンプ「K7」の後継モデルとなる「K13 R2R」を、10月10日に発売する。BlackとSilverの2色展開で、いずれも価格はオープン。市場想定価格は52,800円前後。

7月の「ポタフェス2025夏 秋葉原」で初展示されたモデルで、独自開発の4chフルバランス24bit R2R DACを搭載した。チャンネルあたり48個、合計192個の高精度薄膜抵抗器(精度0.1％、温度ドリフト30ppm)で構成されており、「自然で温かみのあるサウンドを実現する」という。

全段にわたってフルバランス回路構成となっており、従来の標準回路からノイズを大幅に低減し、高調波歪みを抑制、静寂性の高いクリアなサウンドを楽しめるとのこと。

「K13 R2R」(Black)

アンプ構成はR2R/LPFオペアンプはOPA1642×4基、LOバッファ・オペアンプはLTA8092×2基、ヘッドフォンアンプはOPA1642×2基＋TPA6120A×2基。

ヘッドフォン出力は32Ω負荷時で、バランス出力最大2,400mWを実現。高感度のIEM(インイヤーモニター)から大型ヘッドフォンまで、さまざまなイヤフォン／ヘッドフォンを駆動できる。

Bluetooth 5.4に準拠し、コーデックはSBC、AAC、LDACをサポートする。

本体背面

デジタル入力はUSB Type-C×2と同軸デジタル×1、光デジタル×1。出力はラインアウトがRCA×2とLCR、ヘッドフォンが4.4mmバランス、6.35mmシングルエンド。

対応サンプリングレートは、USBがPCM 384kHz/32bit、DSD 256(ネイティブ)で、同軸デジタルはPCM 192kHz/23bit、DSD 64、光デジタルはPCM 96kHz/24bit。

サウンドの好みに合わせてNOS(ノンオーバーサンプリング)モードとOS(オーバーサンプリング)モードを切り替え可能。NOSでは、元のサンプリングレートを維持して自然で温かみのある音を、OSでは音源を一律384kHzにアップサンプリングし、より解像度が高く、クリアな音を楽しめる。

USBチップはXMOS製「XU316」で、同プラットフォームを活用して特別開発されたPEQ(パラメトリックEQ)を搭載。すべての動作モードで10バンドの周波数調整が可能。なおPEQはPCM 192kHz/23bitまでの信号に対応。

FiiO ControlアプリまたはWeb版から、FIIO独自のチューニングアルゴリズムにアクセスでき、「Retro PEQ」などのプリセットを簡単に利用できるほか、使っているヘッドフォンに合わせた周波数特性の補正も可能。EQカーブのエクスポート・インポートや共有、保存もできる。

30Wスイッチング電源を内蔵。ニッケルメッキシールドカバーで保護されており、干渉防止機能が大幅に向上し、よりクリーンな電源を実現したという。外部DC電源入力も備え、高性能リニア電源とも組み合わせられる。

最大18個の低ノイズLDOと5個のDC-DCコンバータを備えたマルチレール電源を採用したほか、回路には厳選されたシルクフィルム素材で作られたELNA RA3シリーズオーディオコンデンサ、オーディオ専用タンタル電解コンデンサなども採用している。

本体前面には高コントラストの高解像度LCDディスプレイを搭載。サンプリングレート、ボリューム、ゲイン、出力モードなど、デバイスの状態を確認できる。ディスプレイは焼付きリスクがなく、常時点灯可能という。

筐体には、厚みのあるユニボディアルミニウム合金ケーシングを採用した。K11シリーズのミニマルデザインを継承しつつ、天面にはフルバランスDAC回路を覗ける“天窓”が設けられた。「流れるような光と鮮やかな色で、内部技術の美しさを表現している」とのこと。

調整可能なRGBライティング機構も装備。現在のサンプリングレートを表示するほか、明るさや色、点滅パターンをカスタマイズできる。そのほか、過熱・過負荷保護機能なども備える。

外形寸法は脚部を含めて約210x188x42mm、重さは約980g。赤外線リモコンやUSB Type-C to Type-Aケーブルなどが付属する。