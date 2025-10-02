¸µE-girlsÆ£°æÇë²Ö¤ÈÎ¥º§È¯É½¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÉ×¤Î¡ÈºÊ¤Î´é¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤Ë¿´ÇÛ½¸¤Þ¤ë¡Ä»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¤ª¤½¤í¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¡É¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¯Ëö
¡ÔÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î6·î¤ËÎç±û¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ
¡¡10·î1Æü¡¢¸µE-girls¤ÎÆ£°æÇë²Ö¤¬¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢2021Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦LEO¤³¤Èº£Â¼Îç±û¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ô·ëº§À¸³è¿§¡¹¤¢¤ë¤·2¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç²¿¤â¸ì¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ¤È¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤é¤º¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡¢·»¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×¤ÎÆ£°æÎ®À±¡¢Ëå¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼«¿È¤Ï2017Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£2021Ç¯¤ËLEO¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¤Îº£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿¹ñÀÒ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØALI¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤ä¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤È¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ïº£Â¼¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Â¼¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¡ÈÁûÆ°¡É¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§Á°¤Ë¡¢Á°ºÊ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤È·ëº§¸å¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æ£°æ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Ï¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Î¥º§È¯É½¸å¡¢X¤Ë¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Â¼¤ÎÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¹Ô¤¯Ëö¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢È±¤ò¼ª¤Ë¤«¤±¤¿Æ£°æ¤Î²£´é¤¬¡¢º£Â¼¤Î¸ªÉôÊ¬¤ËÄ¦¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡ÔÎ¥º§È¯É½¤·¤¿¤±¤Éº£Â¼Îç±û¡ÊLEO¡Ë¡¢Æ£°æÇë²Ö¤Î´é¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¢¤Î¤¹¤´¤¤¤ä¤Ä¡Õ
¡ÔÎø¿Í¤äºÊ¤Î´é¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤ë¿Í¤À¤¤¤¿¤¤ÊÌ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Õ
¡Ô¤ì¤ª¤µ¤ó¡¢Çë²Ö¤µ¤ó¤ª´é¡©¥¿¥È¥¥¡¼¤¤¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¡¡¾Ã¤¹¤ÎÄ¶ÄË¤¤¤¾¡Õ
¡¡¸ø³«Åö»þ¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿´é¥¿¥È¥¥¡¼¤À¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Îø¿Í¤äÉ×ÉØÆ±»Î¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢·ëº§Áê¼ê¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
¡ÖÍÌ¾¤É¤³¤í¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤ÈÄ¹À¥ÃÒÌé¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2¿Í¤Ï2000Ç¯¤«¤é2007Ç¯º¢¤Þ¤Ç¡¢Ìó7Ç¯¤Û¤É¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥È¤Î¤Ê¤«¤ËA¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬Æþ¤ê¡¢Íã¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢2¿Í¤½¤í¤¦¤È¥Ï¡¼¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£ÇË¶É¸å¤Ï¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¥Ï¡¼¥È¤ò¤â¤¦È¾Ê¬½ñ¤Â¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇË¶É¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¾Ã¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â¡¢Â¼ó¤Ë¼ØÊÁÌÏÍÍ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¡¢2É¤¤Î¼Ø¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¡¢±£¤µ¤ºÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¤»¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Ã±°Ì¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¼É×ºÊ¤Î¤è¤¦¤Ë25Ç¯¤âÏ¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤í¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤âÌ£¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÇË¶É¤äÎ¥º§¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ìµ¤¤Ë½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£Â¼¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£