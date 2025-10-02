¡Ö»Ò¤É¤â¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹SNS¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Åö¶É¤¬¼«¸ÊÉ¾²Á¤òÍ×ÀÁ
À¤³¦½é¤Î¡Ö16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¡×¤¬À®Î©¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡¢Åö¶É¤¬Ê£¿ô´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶Ø»ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Social media age restrictions | eSafety Commissioner
https://www.esafety.gov.au/about-us/industry-regulation/social-media-age-restrictions
https://www.theregister.com/2025/09/25/australia_social_media_ban_github/
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¿®Âç¿Ã¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤Ç½ü³°¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï2025Ç¯12·î10Æü°Ê¹ß¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¡¦ÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¹çÍýÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1¡§¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍ£°ì¤ÎÌÜÅª¤Þ¤¿¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌÜÅª¤¬¡¢2¿Í°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ê¸òÎ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
2¡§¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÈÂ¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤Î¸òÎ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
3¡§¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¾å¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¹Æ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µ¬À©¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼°ÂÁ´µ¬À©µ¡´Ø¡¦eSafety°Ñ°÷²ñ¤ÏX(µìTwitter)¡¢YouTube¡¢TikTok¡¢Instagram¡¢Facebook¡¢Snapcat¤Ê¤É¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢eSafety°Ñ°÷²ñ¤ÏÊ£¿ô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹SNS¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£eSafety°Ñ°÷²ñ¤¬³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦Meta(Facebook¡¢Instagram¡¢WhatsApp)
¡¦Snap(Snapchat)
¡¦TikTok
¡¦YouTube
¡¦X
¡¦Roblox
¡¦Discord
¡¦Lego Play
¡¦Kick
¡¦GitHub
¡¦HubApp
¡¦Match
¡¦Steam
¡¦Twitch
¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎThe Register¤Ï¡¢GitHub¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ê¸òÎ®¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂÐ¾Ý³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ³²¡¦ÉÔ²÷¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Û¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢³«È¯¼ÔÆ±»Î¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¤òÍ³²¡¦ÉÔ²÷¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£