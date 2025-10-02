ザボディショップが、ボディケアシリーズ「シュガーパンプキン」を2025年10月1日（水）より、全国のザボディショップ店舗および公式オンラインショップにて数量限定発売する。

■秋限定の香り

「シュガーパンプキン」は、甘く温かい焼きパンプキンに、キャラメリゼしたヘーゼルナッツ、メープルシロップ、アーモンドミルクをほのかにブレンドした秋らしい香り。リッチでクリーミーなテクスチャーが、ボディケアの時間を幸福感で満たす。全5アイテムすべてがヴィーガン処方。

■商品情報

ボディスクラブ シュガーパンプキン240mL 4,070円（税込）［ボディ用スクラブ洗浄料］

ボディバター シュガーパンプキン200mL 4,070円（税込）［ボディクリーム］

バス＆シャワークリーム シュガーパンプキン250mL 2,200円（税込）［ボディシャンプー］

ハンドバーム シュガーパンプキン30mL 1,430円（税込）［ハンドクリーム］

ボディミスト シュガーパンプキン100mL 3,080円（税込）［ヘア＆ボディ用フレグランススプレー］