JMGOは、10月4日より開催されるAmazonプライム感謝祭にて、最大40％ OFFの限定セールを開催する。フルHDプロジェクター「N1S Nano」が通常92,180円のところ40％ OFFの55,308円、4Kの「N1S Pro 4K」が通常296,780円のところ33％ OFFの198,843円、「N1S 4K」も通常194,480円のところ33％ OFFの129,980円になる。

ボトル型のポータブルプロジェクター「PicoPlay+」が通常78,980円のところ24％ OFFの59,980円、「PicoFlix」が通常89,980円のところ22％ OFFの69,980円で販売される。

そのほか、「N1S」が通常149,380円のところ30％ OFFの104,566円前後、「N1S Ultra 4K」が通常342,980円のところ30％ OFFの240,086円、「N1S Ultimate 4K」が通常397,980円のところ20％ OFFの318,384円となり、スクリーンセットもセール対象となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください