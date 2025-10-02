各社の情勢調査では3位を維持。総裁選の“ダークホース”と目されるのが林芳正官房長官（64）だ。

「週刊文春」の「総裁になってほしい議員アンケート」では堂々の1位を獲得した林氏（9月25日号）。一方、「総裁になってほしくない議員」に林氏を挙げた人のうち約4割が懸念していたのが中国との関係だった。

「中国に媚を売っている」（39歳男性）

「最も親中だから」（60歳女性）

政治部記者が語る。

「林氏は2017年から約4年にわたって超党派の日中友好議連の会長を務め、訪中して中国共産党幹部と会談するなど議員外交を行ってきた。こうした経歴から、SNSを中心に『林氏は媚中派だ』との指摘が根強い。本人は昨年の総裁選で『媚中派ではなく知中派』と訴えるなど、イメージ払拭に躍起です」



外相時代には国際会議の場でジョン・レノンの代表曲「イマジン」を弾いたことも ©時事通信社

だが「週刊文春」は今回、林氏の“媚中”疑惑を裏付ける証言を政府関係者から得た。なんと「政府の公式文書の原案から中国の脅威を削除していた」というのだ。

