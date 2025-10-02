この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「石破茂首相が受賞された『メガネベストドレッサー賞』、素朴な疑問」という動画で、脳科学者の茂木健一郎氏がメガネベストドレッサー賞の授与とその報道のあり方について独自の見解を語った。



茂木氏は冒頭、「石破茂総理がメガネのベストドレッサー賞ってもらったんですが、おめでとうございます」と祝意を示しつつも、メディアの報道に対して「情報番組とか、まあそういうフォーマットで作ってますから、わー、石破さんメガネ似合いますねーとか、私もそう、このうち欲しいですねーとか、そういう感じでいくんだろうけど、でもそれは、報道機関としてまずいわけですよ」と警鐘を鳴らした。



賞を選ぶ側については「やっぱりその時々の話題の人っていうか、みんながまあこの人いいよねと思う人じゃないとダメだから、石破さんね、いろいろ言われてるけど、もう退任近いですし、いろんなバランスをとらえて賞を選ばれたんでしょう」と分析。そのうえで、「受賞された石破さんとしては、そういう形で賞を盛り上げることは大切だと思う」と受賞者への理解も示した。



一方で、茂木氏が最も問題視したのは日本の報道姿勢だ。「新聞とかテレビが、賞の背景を考えないで、いいですねって返しとくだけって、ちょっとナイーブすぎるっていうか、小学生レベルな感じがしちゃうんですよ、僕はね」とし、「こういうものの報道って微妙で、どういう文脈で誰がやってるのかってことも含めて、ニュアンスとして伝えないと」と、単なるお祝いムード一辺倒の報道に強い疑問を投げかけた。



動画の最後には「石破さん、とりあえずは、ベストドレッサー賞おめでとうございます。そしてあの、メガネの業界団体の方もね、こういう形で話題になってよかったですよね。一方、報道機関の方、もうちょっと真面目にやろうよ」と結び、賞の表面だけでなく背景の意図にも目を向けた誠実な報道を呼びかけていた。