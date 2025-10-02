to/oneから2025ホリデーコレクション登場♡幻想的な限定コスメ
ナチュラル＆オーガニックブランド「to/one」から、待望の2025 Holiday Collectionが登場します。テーマは「Heavenly Sweets」。おとぎ話のような世界観を映したコレクションには、幻想的に輝くアイパレットやメルティなリップバーム、さらにベースメイクボックスや美容液まで勢揃い。ホリデー気分を高める限定デザインとカラーで、冬の装いをより華やかに彩ります。
きらめきを閉じ込めた限定パレット
「トーン ヘブンリー スイーツボックス」は、幻想的な輝きを放つ限定3種のスペシャルセット（各4,950円／税込）。
Sugary Dream＆Fluffy Charm
［アイパレットEX06］ラベンダーやブラウンで奥行きのあるまなざしを演出。
［リップバームEX01］ジェリーコーラルで艶めきをプラス。
Like a Fairytale＆Salted Toffee
［アイパレットEX07］幻想的なヌードグロウカラー。
［リップバームEX02］トフィーブラウンでシックな口元に。
Midnight Fantasy＆Full of Sweet
［メルティングパレットEX01］ハイライトやチークも叶う4色マルチ。
［リップバームEX03］モーブピンクで大人可愛い印象に。
ホリデー限定リップ＆ベースメイク
人気の「ペタル ブルーミング グロス」からは限定2色（各2,750円／税込）が登場。
EX10 ベリーグラッセ：果実のようなジューシィベリー
EX11 グロウドロップ：キャンディピンクが虹色に輝く
さらに「ベースメイクボックス」（5,500円／税込）は、人気のコンシーラーパレットと限定ラベンダーフェイスパウダーをセット。透明感とツヤを兼ね備えた肌を叶えます。
特別なスキンケアも限定デザインで
美容液「ドリーム フローラ ブースター セラム」が限定デザインで登場（55mL／4,180円／税込）。ナイアシンアミド8％やフローラエキス、発酵成分など57種の美容成分を贅沢に配合。
洗顔後すぐに肌をうるおいで満たし、健やかで透明感のある印象へと導きます。
甘美な世界で冬を彩るto/oneホリデー♡
幻想的な輝きやとろける質感、そして肌に優しい設計を兼ね備えた「to/one 2025 Holiday Collection」。
メイクアップからスキンケアまで揃ったラインナップは、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったりです♪ 一年で最も心躍る季節を、甘くロマンティックに彩ってみてはいかがでしょうか。