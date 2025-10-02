to/oneから2025ホリデーコレクション登場♡幻想的な限定コスメ

ナチュラル＆オーガニックブランド「to/one」から、待望の2025 Holiday Collectionが登場します。テーマは「Heavenly Sweets」。おとぎ話のような世界観を映したコレクションには、幻想的に輝くアイパレットやメルティなリップバーム、さらにベースメイクボックスや美容液まで勢揃い。ホリデー気分を高める限定デザインとカラーで、冬の装いをより華やかに彩ります。

きらめきを閉じ込めた限定パレット

「トーン ヘブンリー スイーツボックス」は、幻想的な輝きを放つ限定3種のスペシャルセット（各4,950円／税込）。

Sugary Dream＆Fluffy Charm



［アイパレットEX06］ラベンダーやブラウンで奥行きのあるまなざしを演出。

［リップバームEX01］ジェリーコーラルで艶めきをプラス。

Like a Fairytale＆Salted Toffee



［アイパレットEX07］幻想的なヌードグロウカラー。

［リップバームEX02］トフィーブラウンでシックな口元に。

Midnight Fantasy＆Full of Sweet



［メルティングパレットEX01］ハイライトやチークも叶う4色マルチ。

［リップバームEX03］モーブピンクで大人可愛い印象に。

人気の「ペタル ブルーミング グロス」からは限定2色（各2,750円／税込）が登場。

EX10 ベリーグラッセ：果実のようなジューシィベリー

EX11 グロウドロップ：キャンディピンクが虹色に輝く

さらに「ベースメイクボックス」（5,500円／税込）は、人気のコンシーラーパレットと限定ラベンダーフェイスパウダーをセット。透明感とツヤを兼ね備えた肌を叶えます。

特別なスキンケアも限定デザインで

美容液「ドリーム フローラ ブースター セラム」が限定デザインで登場（55mL／4,180円／税込）。ナイアシンアミド8％やフローラエキス、発酵成分など57種の美容成分を贅沢に配合。

洗顔後すぐに肌をうるおいで満たし、健やかで透明感のある印象へと導きます。

幻想的な輝きやとろける質感、そして肌に優しい設計を兼ね備えた「to/one 2025 Holiday Collection」。

メイクアップからスキンケアまで揃ったラインナップは、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったりです♪ 一年で最も心躍る季節を、甘くロマンティックに彩ってみてはいかがでしょうか。