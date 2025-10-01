「衣替えのタイミングに悩む」人へ！【ZARA】40・50代の秋見え♡「スエードバッグ」

「衣替え、まだちょっと早い？」そんな微妙な時期こそ、小物で秋を先取りするのが賢い選択かも。特に40・50代におすすめしたいのが【ZARA（ザラ）】のスエードバッグです。しっとりとした素材感が秋らしさを引き寄せつつ、いつもの装いにこなれ感をプラスしてくれる予感。この時期にぴったりな“秋見えバッグ”をセレクトしたので、ぜひお見逃しなく！

シンプルトートもスエード素材でこなれる

【ZARA】「スプリットスエード ミニトートバッグ」\7,990（税込）

シンプルなミニトートも、スエード素材ならたちまち秋顔にチェンジ。高さ20 × 幅21 × マチ9.5 cmのやや小さめのサイズ感で、カジュアルにもきれいめにもフィットしそうです。長めのストラップが付いているから、ショルダーバッグとして活用するのもOK。まろやかなブラウンカラーで、持つだけでトレンドムードを呼び寄せてくれそうです。

丸みフォルムで遊び心たっぷりなボストン

【ZARA】「スプリットスエードボストンバッグ」\15,990（税込）

ころんと丸みのあるフォルムが目を引く、スエード素材のボストンバッグ。ファスナーが横までガバッと開くから、荷物の出し入れがしやすそうなのもポイント。見た目は無地でシンプルなので、流行りのチャームやキーホルダーを付けてアレンジするのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M