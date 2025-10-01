お笑いコンビ「ダウンタウン」松本人志(62)が1日、自身のX(旧ツイッター)を更新。FANY公式Xで投稿された動画をリポストした。

松本がリポストした動画は、砂嵐だけが映るテレビが近づき、最後、画面に「2025・11・1」という文字が表示されるもの。11月1日は、新配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」の開始が予定されている日でもある。

これには「我らの松ちゃーん！！待ってましたよー」「松ちゃんが帰ってくる！？ワクワクするダウンタウン完全復活楽しみ…」「楽しみすぎる！！！」などのコメントが寄せられた。

8月には所属事務所の吉本興業より「独自のインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称)」が、11月1日に開始することが発表された。同サービスについて吉本は「サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築しました。ユーザーが参加できる機能も取り入れており、スマートフォン、パソコン、テレビで視聴できます」と説明。

松本は昨年11月8日以来Xを更新していなかったが、この日、327日ぶりの更新となった。