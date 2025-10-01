「来季は、大谷翔平とチームメートになるかもしれません」

米特派員のひとりがこう言うのは、阪神の最速157キロ右腕・才木浩人（26）のことだ。

今季ここまでリーグトップの防御率1.55をマーク。自身初のタイトル獲得が決定的な才木は、2年連続2ケタの12勝を挙げ、リーグ優勝に貢献。このオフ、ポスティングによるメジャー挑戦が濃厚といわれている。

侍ジャパンに初選出された2024年のプレミア12で先発として結果を残したうえ、今季は開幕前、東京ドームで行われたドジャースとのプレシーズンゲームに先発して5回1安打7奪三振。大谷からは1打席目にフォークで空振り三振を奪い、2打席目はインハイの152キロ直球で中飛に打ち取った。ドジャース首脳陣にも絶賛された右腕を巡っては、すでに昨季から複数のメジャー球団がマークを続けている。

メジャー平均を大幅に上回る数字

海外FA権を取得するのは、最短でも2030年。昨オフの契約更改の席で今オフのメジャー挑戦を要望していた。

「メジャーからは高い評価を得ています」というのは、前出の米特派員だ。

「才木はドジャース戦で、メジャー平均の2200回転を大幅に上回る2700回転台の直球を連発。フォークの精度も高く、即戦力投手として認識されています。故障が多い佐々木朗希よりも実力は上、と見ている球団もあるほど。投手補強が急務となっているドジャースはもちろん、同じく東京でのプレシーズンゲームに出場したカブス、ドジャースと同じナ西地区の2位で、ダルビッシュ有がいるパドレスあたりも、才木獲得に動く可能性はあります」

30日には、デイリースポーツが1面で今オフのメジャー挑戦の可能性を報じた。現在はクライマックスシリーズファイナルステージでの登板に向けて調整中。“虎の快腕”の周辺が、いよいよ騒がしくなってきた。

才木と言えば20年の手術から復帰して4年目。これからエースとしての本格化が期待されるだけに時期尚早の印象はある。が、メジャー挑戦を「猛プッシュ」したのは他でもない藤川監督だというのだ。いったいどいうことか。水面下では何が起きていたのか。

