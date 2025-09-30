¡Ô¾ÚµòÆþ¼ê¡Õ¡Ö²¿Ëç¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¹ñµ»´ÛÆâ¤ÇÂçÎÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Å¾Çä¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¡Ö²óÅú¤Ê¤·¡×¤Î¥À¥ó¥Þ¥ê
¡¡9·î30Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÁêËÐ¡¦½©¾ì½ê¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç²£¹Ë¤Ø¤È¾º¿Ê¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¤¬5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¿Ëç¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¡ÈÅ¾Çä¡ÉÃËÀ¤È¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê
ÂçÁêËÐ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¾Çä¤¬È¯³Ð
¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Ï13¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ËÄ©¤ß¡¢¸«»ö¡È´ó¤êÅÝ¤·¡É¤Ç¾¡Íø¡£º£Ç¯²Æ¤Ë²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤«¤é²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Èº£¾ì½ê¤Ïº£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤±¤¿¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÄ©¤á¤Æ¤¤¤¿¡É¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡½éÅÚÉ¶¤«¤é¤ï¤º¤«13¾ì½ê¤Ç²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¡£192cm¡¦191kg¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°µÅÝÅª¤ÊÁêËÐ¤Ç¡È»Ë¾åºÇÂ®²£¹Ë¡É¤Î²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¤ÎÎ¤¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È½©¾ì½ê¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ù¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
¡Ö¼Â¤Ï¹ñµ»´ÛÆâ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¾Çä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ¿³¤ÊÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¿ô½½Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅ¾Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÈÎ¯ÀÊ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÚÉ¶¤ËºÇ¤â¶á¤¤ºÂÉÛÃÄ¤ÎÀÊ¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âº£¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1·î¤Î½é¾ì½ê¤È5·î¤Î²Æ¾ì½ê¤Ë¤â¡×¡ÊÁêËÐ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ØÁêËÐ¶¥µ»´ÑÀï·ÀÌóÌó´¾¡Ù¤Ë¤ÏÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢
¡Ô²¿¿Í¤âÂè»°¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¼çºÅ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æþ¾ì·ô¤òÅ¾Çä¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÅ¾Çä¤ò´Þ¤à¡Ë¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊýË¡¤Ç¼èÆÀ¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¡¢¼è°úÀè¡¢¤½¤ÎÂ¾¤³¤ì¤é¤ËÎà¤¹¤ëÆÃÄê¤Î´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¡¢±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤»¤º¡¢¤«¤Ä¡¢¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄê²Á¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡È±ÄÍøÌÜÅª¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¿ô½½Ëç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸«²ò
¡ÖÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ÈÌ¾Êª¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï´é¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¿Íµ¤ÎÏ»Î¤ò¤Ò¤¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎÏ»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÆÊý¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Éô²°¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¿Íµ¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¿ô½½Ëç¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î½©¾ì½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢11·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡È±ÄÍøÌÜÅª¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤í¡¢Å¾Çä¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤é¤«¤Î½èÈ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÁêËÐ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤³¤Î¡ÈÅ¾Çä¡ÉÃËÀ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÉô²°¤Î¸å±ç²ñ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤ºÂ¸¤¸¾å¤²¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¤³¤ÎÃËÀ¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡Ö²óÅú¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½µ´©½÷ÀPRIME¤Ï³ºÅö¤ÎÃËÀ¤¬¼ÂºÝ¤ËÅ¾Çä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¡£Î¯ÀÊ¡¦°Ø»ÒÀÊ¤ÎÈÎÇä¤òÄê²Á¤Ç¹Ô¤¤¡¢
¡Ö3ÆüÌÜ¤Î°Ø»ÒÀÊ¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢Á´¤ÆSÀÊ¤Î1Îó¡Á3Îó¤Þ¤Ç¤Î10Ëç¤º¤Ä¤Ç¹ç·×30Ëç¡£´õË¾¼Ô¤¤¤¿¤éÁá¤á¤Ë¥é¥¤¥ó²¼¤µ¤¤¡£²¿Ëç¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¡Ö9·î¾ì½êÊ¿Æü¥¿¥Þ¥êÀÊ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¤¿¤é´õË¾¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤Ê¤É¤ÈÁ÷¤ê¡¢¡Ö»Ä¤ê¡»Ëç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ØÆþ¤òµÞ¤¬¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤êÊý¤ä¡¢Æþ´Û»þ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢9·î24Æü¤Ë¤Ï¡Ô¸µ¾®·ë´äÌÚ»³¤Î´Ø¥Î¸Í¿ÆÊý¡¢ÉÝ¤¤´é¤Ç¥À¥Õ²°¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ë¡Õ¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ì¼þÊÕ¤Ç¡¢±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¼þ°Ï¤ËÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿ÆÊý¤¬¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ä¤¤ÂÎ¤Ë¡¢¹Å¤¤É½¾ð¡×¤Î´Ø¥Î¸Í¿ÆÊý¤¬¡¢¥À¥Õ²°¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¡È±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¡É¤Î¿ÆÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¹ñµ»´Û¡ÈÁ°¡É¤Ç¤ÎÅ¾Çä¤Ï¡ÖÍÞ»ßÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹ñµ»´Û¤Î¡ÈÃæ¡É¤ÇÅ¾Çä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¤À¤ó¤Þ¤ê¤ò·è¤á¹þ¤à¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£