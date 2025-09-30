この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で、「〇〇してる人の歯周病、全然治りません！」と題し、歯周病がなかなか治らない人が見落としがちな根本原因について解説している。



前岡先生は冒頭で、「歯周病治療の8割は歯磨きで決まる」としながらも、懸命なセルフケアや通院にもかかわらず改善しないケースが存在すると指摘。その原因は、多くの人が意識していない「歯周病の治りを悪くする要素」にあると語る。「今まで歯周病を治すために一生懸命アクセルを踏んでいたけれど、同時にブレーキも踏んでいたことが分かるだけで全然違います」と述べ、治療の努力を妨げる生活習慣の存在を分かりやすく例えている。



動画では、歯周病の治りを悪化させる「ブレーキ」の正体として、免疫力を下げる生活習慣を挙げている。具体的には、タバコ、飲酒、栄養不足、睡眠不足、ストレス過多、運動不足、歯ぎしり・食いしばりなどだ。前岡先生は、これらの習慣が体に悪いことは誰もが知っていると前置きした上で、「知っている・理解できている・実践できているにはそれぞれ大きなレベルの差がある」と強調。多くの人が知識として持っていても、行動に移せていない現実を鋭く指摘した。



では、なぜ人は「わかっているけどやめられない」のか。その理由を、脳が変化を嫌い現状を維持しようとする「ホメオスタシス（恒常性）」という機能で説明。その上で、この壁を乗り越える鍵は「危機感」にあると説く。「人は本気でヤバいと感じれば、理解が実践に変わる」「結局人は何かを失って初めてその有り難みや大切さに気づくんです」と、時に厳しい言葉で視聴者に本質的な気づきを促している。



最終的に、改善するかどうかは「本人の本気度次第でしかない」と締めくくった本動画。歯周病に悩む人々にとって、自身の生活を根本から見直すきっかけとなりそうだ。