ファミリーマート（東京都港区）が、「普通の月見じゃモノ足りない。」をテーマとし、“背徳食材”を使用したおむすび、弁当、丼、バーガーなど全10種類の「月見背徳メシ」を9月30日に発売開始しました。オトナンサー編集部のスタッフが、今回、新登場した「ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼」を実食してみました。

「月見背徳メシ」は月見を象徴する卵を使いながらも、背脂やニンニク、唐揚げ、マヨソース、チーズといった“背徳食材”を入れ、“お月見”を大胆にアレンジしているのが特徴。ファミマが“月見商戦”に参加するのは今回が初めてになります。

「ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼」は、唐揚げや豚肉のそぼろといった具材を入れた弁当。ニンニクで下味を付けた唐揚げに、ニンニクだれと背脂をトッピング。そぼろには一味マヨソースをかけていて、“背徳感”満載になっています。

唐揚げを食べてみたところ、ガツンとしたニンニクの香りと、背脂が口いっぱいに広がり、思わず“背徳食材”に溺れてしまいそうになるほどのニンニクと背脂を堪能することができます。体感的には、一日中、胃の中にニンニクの強烈な香りが残るほどで、まさに“背徳感”を味わされました。一味マヨソースがかかったそぼろも、しっかり味になっていて、白米との相性がマッチしていて、思わずかき込んで食べてしまうほどでした。価格は668円（以下、税込み）。

そのほか、2分の1にカットした煮卵と、背脂が入ったガーリックマヨを包んだ「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」（328円）、濃厚なチェダーチーズ3枚をサンドしたバーガー「チーズに溺れろ！月見チーズバーガー」（430円）、背脂ニンニクがガツンと利いた中華まん「背脂ニンニク月見まん」（210円）といった“軽食系”や、ポテサラにニンニク背脂を加えた「月見ガーリックベーコンポテサラ」（320円）も発売。

弁当シリーズでは、しょうゆベースに豚骨や鶏ガラのうまみを合わせた「大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ」（646円）、ニンニクなどを加えたクリーミーなホワイトソースと、濃厚なチーズソースを組み合わせた「月見カルボナーラ風グラタン」（578円）がラインアップ。

さらに、天津飯で丸い月を表現した「月見天津飯（背脂入り炒飯）」（698円）、台湾まぜそば専門店「麺屋こころ」が監修した「麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば」（698円）、人気ラーメン店「スタミナラーメンすず鬼」が監修したカップ麺「スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り」（288円）も登場。いずれも全国のファミリーマートで販売中です。