便利・ユニーク・かわいい・美味しそう！ 「寿司ドットライナー」
テープのりの「ドットライナー」20周年をお祝いして、お寿司モチーフのデザインが登場！ 取り出すたびにクスッと楽しい、便利な文具をご紹介。
文房具でお馴染みのコクヨが2005年に発売を開始したテープのり「ドットライナー」シリーズの20周年を記念して、寿司をモチーフとした「テープのり＜ドットライナーフリック＞（寿司）」計5種（4種＋シークレット1種）が新登場！ 10月10日（金）からお取り扱いスタートする。
テープのり＜ドットライナー＞はのり面がドットになった、そのキレの良さとのり付きの良さで好評のテープのりシリーズで、シリーズ累計出荷数は2億個を突破している。
20周年というメモリアルイヤーにリリースされる本アイテムは開けるまで何が出るか分からないランダム仕様で、中身は、まぐろ、たまご、いくら、えびの4種に加え、シークレットが1種がラインナップ。
トレンド感のあるマットなグラデーションを取り入れたグラフィックを掛け合わせ、オリジナルなデザインが採用されており、パッケージも日本らしさを存分に取り入れたお寿司屋さんのような雰囲気。どんなネタが出るか分からないワクワク感をお楽しみいただける。
また、本体の寿司に合わせて、なんとのりの色は醤油色！ 醤油色のリフィルのみのお取り扱いは行われていないのであらかじめご了承を。
訪日外国人をはじめ、和のアイテムがお好きな方にも喜んでいただけるよう、寿司らしさを追求したデザインもポイントだ。
なお、10月10日は「ドッ（10）ト（10）」と「点（ten）」の語呂合わせから「ドットライナーの日」と制定されているとのこと。
ドットの日に登場する、アニバーサリーアイテムをチェックしてみてね。
