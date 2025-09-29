映像エンターテイメントの歴史を変えた、『トロン』シリーズ最新作となる『トロン：アレス』

2025年10月10日(金)の公開を前に、特別イベント「東京侵食ナイト」を開催！

イベントには、特別ゲストとしてカズレーザーさんとスギちゃんさんが登場し、観客を『トロン：アレス』の世界へと誘います☆

ディズニー映画『トロン：アレス』東京侵食ナイト

開催日：2025年9月29日(月)

2025年9月29日（月）、東京・虎ノ門のTOKYO NODE HALLにて、映画『トロン：アレス』のスペシャルイベントが開催されました！

世界に向けて情報を発信する都市・東京。その情報発信の拠点となるアイコニックな空間「TOKYO NODE HALL」が、まるで映画のワンシーンのような“デジタル体験空間”に変貌。

『トロン：アレス』の設定について

スギちゃん： 倒してもすぐ再生されるAI兵士…想像しただけでゾッとする恐ろしさだぜ。

カズレーザー： AIってもうかなり身近な存在になりましたよね。

そのうえで、“少し先の未来”として描かれる設定が、決して遠くない未来に思えてリアルなんですよ。

シリーズの歴史的な挑戦について

スギちゃん： 当時としては信じられない映像技術でしたよね。まさに歴史的な挑戦だったと思います。

カズレーザー： 82年の時点でCGを使っていたのがすごい。

それも一部だけじゃなく、フルCGという可能性に挑戦した姿勢が本当に夢がありますね。

シリーズがポップカルチャーに与えた影響について

スギちゃん： 光と音楽で魅せる演出が、今のライブやフェス文化にも影響している気がします。

カズレーザー： “未来”のイメージを作った作品だと思っていて、テクノロジーの見せ方、演出のインスピレーション元として『トロン』の影響は大きいと思うぜ。

予告編を見た感想

スギちゃん： 映像がめちゃくちゃカッコいい！前作からもう15年も経ってるとは信じられない進化だぜ。

カズレーザー： ライトサイクルがどう動くのか気になりますよね。

空まで飛んじゃうの！？って思って、めちゃくちゃ気になってます。

もしデジタルオブジェクトを現実に実体化できるなら？

スギちゃん： 熱烈な“スギちゃんファン”を100人くらい実体化したいぜ。今の世の中、確認できるのはせいぜい5・6人くらい（笑）

ライトサイクルはスピードが速すぎて怖いので、後ろに乗せてもらえれば十分だせ。

カズレーザー： あのスピードって、人間の体じゃ耐えられないですよね。AIならではのスペックって感じがします。

AIの存在についてどう思いますか？

スギちゃん： 実はAIにネタを考えてもらったことがあるんですけど、まだ僕のレベルには達してないですね（笑）安心したぜ。

カズレーザー： エンタメの世界でも、AIは脅威であり、可能性でもあります。

何でも作れる時代だからこそ、どう向き合うかが大事になってきてますよね。

映画『トロン：アレス』をどう楽しんでほしい？

スギちゃん： 光と音楽を肌で感じながら楽しんでほしい！とんでもない映像体験になりますよ。

カズレーザー： 大画面で、没入感たっぷりに観てほしいですね。シリーズ未見でも楽しめるし、知っていればさらに深くハマれる作品です。

映像技術・アート・エンタメの交差点であるこの会場で、最新作『トロン：アレス』が描く未来像への期待が高まりました。

『トイ・ストーリー』などのCG作品に影響を与えた革新的シリーズ「トロン」から、最新作『トロン：アレス』がまもなく日本上陸！

デジタルと現実が交錯する“新時代のSF”を予感させるイベントでした。

映画の公開を前に、ますます注目が集まりそうです！

映画『トロン：アレス』作品紹介

公開日：2025年10月10日（金）日米同時公開

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：ヨアヒム・ローニング（『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』、『マレフィセント２』）

キャスト：ジャレッド・レト（『スーサイド・スクワッド』）

＜あらすじ＞

映像エンターテイメントに革命をもたらした伝説の映画『トロン』シリーズ、待望の最新作。

AIプログラムの実体化によって誕生した、AI兵士アレス。

“彼”は圧倒的な力と優れた知能を備えた究極の兵士だが、AI 兵士が現実世界で“生存”できるのはわずか29分間だった。

やがて“永遠”を求めて AI 兵士たちは暴走を開始し、デジタル世界が現実世界を侵食していく。

だが、世界滅亡の危機の中で、人間を知ったアレスにある“異変”が起こる。

彼は人類を滅ぼすのか？それとも…？

デジタル世界と現実世界が鮮やかに交差する、圧倒的なスケールのデジタル・バトルアクション。

ディズニーがAI新時代に挑む、驚異の“侵食系”デジタル映画体験がここに！

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

