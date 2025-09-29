櫻井翔×中条あやみがMCとして再タッグ！『ドラマでクイズ！THEキリヌキ』第1弾の好評を受け、第2弾の放送が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔と中条あやみがMCを務めるTBS『ドラマでクイズ！THEキリヌキ』が、10月3日20時55分より放送されることが決定した。

■名作ドラマの名シーンを切り抜いてクイズで出題！ 第2弾も超豪華メンバーが集結

名作ドラマの名シーンを切り抜いてクイズで出題する本番組。クイズに正解し、最もポイントを取ったチームは、ドラマ愛No.1の栄冠と、豪華副賞を手に入れることができる。第1弾は2025年4月に放送。好評を受け、このたび第2弾の放送が実現した。

今回挑戦するのは、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から、松本若菜、吉沢悠、関水渚、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から、夏帆、サーヤ（ラランド）、青島心、金曜ドラマ『フェイクマミー』から、野呂佳代、橋本マナミ、津田篤宏（ダイアン）、前回の放送で優勝した朝井大智。

そして「ドラマ大好き芸能人」として、劇団ひとり、神田愛花、朝日奈央、岡部大（ハナコ）が登場、豪華メンバーたちがそれぞれチームとなって対決する。

■“TBS名作ドラマ年表”から貴重映像を切り抜いてクイズを出題！

今回は“TBS名作ドラマ年表”から大ヒットドラマの名シーンを切り抜き、クイズを出題。『Beautiful Life～ふたりでいた日々～』『SPEC～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～』『オレンジデイズ』など、TBSの名作が続々登場する。

名シーンの数々に、松本若菜も思わず「TBSっていいドラマがいっぱいですね」と語るほど、貴重な映像が盛りだくさん。

そして、切り抜きクイズはデッドヒートの展開に。ドラマ愛No.1の栄冠を手にするのは、いったいどのチームなのか!? ぜひ一緒にクイズの答えを考えながら、番組をチェックしよう。

(C)TBS

■番組情報

TBS『ドラマでクイズ！THEキリヌキ』

10/03（金）20:55～22:54

［出演者］

MC：櫻井翔 中条あやみ

◇日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム

松本若菜

吉沢悠

関水渚

◇火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』チーム

夏帆

サーヤ（ラランド）

青島心

◇金曜ドラマ『フェイクマミー』チーム

野呂佳代

橋本マナミ

津田篤宏（ダイアン）

朝井大智

◇ドラマ好き芸能人チーム

劇団ひとり

神田愛花

朝日奈央

岡部大（ハナコ）

VTRゲスト：竹内涼真