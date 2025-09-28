ヒーニーは約1か月ぶりメジャー登板

【MLB】ドジャース 5ー3 マリナーズ（日本時間28日・シアトル）

エンゼルスなどで活躍したアンドリュー・ヒーニー投手は27日（日本時間28日）、ドジャースデビューを果たした。約1か月ぶりのメジャー登板は2回2奪三振1四球、4安打3失点。試合後のロッカーは片付けられ「残酷だわ」「泣ける」とコメントが寄せられる。

ヒーにーはエンゼルス時代に大谷翔平投手とプレー。8月末にパイレーツを退団し、1日（同2日）にドジャースとマイナー契約した。傘下3Aオクラホマシティでは4試合に先発。勝敗はつかなかったものの、防御率0.90の成績を収めていた。

この日のマリナーズ戦の4回に登板すると、四球、二塁打で招いた1死二、三塁のピンチはしのいだが、5回は1死一、二塁からポランコに甘く入ったカーブを左翼スタンドへ運ばれた。試合前には大谷とハグを交わし、談笑していたが、5時間後には失意の中取材対応をしていた。

この様子が報じられると「プロの世界は本当に厳しいね」「短すぎる……」「そんな、なんて残酷な世界……」とファンも悲しんでいた。（Full-Count編集部）