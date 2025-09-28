スタメンを外れた大谷…HR王のチャンスよりも休養を優先

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間28日・シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地マリナーズ戦のスタメンを外れた。指揮官は休養日だと説明し、レギュラーシーズンの試合は残り1試合。現在本塁打王ランキングでは1位に2本差の2位。3年連続の本塁打王よりも、ポストシーズンへの体力回復を優先した形となった。この判断にネット上では「まだHR王狙えるのに……」「ポストシーズンの方が大事」などと様々な意見が飛び交った。

26日（同27日）の終了時点でナ・リーグ本塁打王争いはシュワーバーが56本で1位。大谷は54本で2位となっている。大谷が休養日の際は監督が本人と話し合って決めているが、タイトル争いよりも、万全の状態でプレーオフに臨むことを優先。試合前会見でロバーツ監督は「私は彼に話したし、彼も今日休むことに納得していた。彼は明日スタメンに復帰する」と説明した。

大谷は16日（同17日）の試合後の取材対応でタイトル争いについて言及。「いや、そこはもう全然何も感じてはないですかね。1打席でもいいアットバットを作りたいなっていうだけなので。チームの順位は色々ありますけど、まず自分のコントロールできるところっていうのをまず第一に考えて、1日1日頑張りたいなと思っています」と語っていた。

この選択に、X（旧ツイッター）では「ドジャース今日は大谷さんお休みかホームラン王はシュワーバーほぼ確定だな」「ホームラン王、自己記録更新はあきらめたか。ショックでかい」「HR王厳しくなったね」「ホームラン王のために出るかなーと思ってたけど大谷さんは本当にチームの貢献のためなんだなぁと」「残念」「ホームラン王は残念だけど、ポストシーズン先発のためだから仕方ないか」と落胆や賛同、様々な声があがった。

28日（同29日）が休養日となっても、レギュラーシーズン最終戦で2本塁打が飛び出せば、並んでタイトル獲得の可能性もある。大谷は今季4試合で1試合2本塁打を記録している。（Full-Count編集部）