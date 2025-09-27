ハートの女王の城で過ごすフォトジェニックハロウィン！東京池袋のファンタジーレストラン「古城の国のアリス」で開催
株式会社ダイヤモンドダイニングが運営する東京・池袋「古城の国のアリス」では、2025年10月31日(金)までの期間限定で、ハロウィンアフタヌーンティー「アリスのファンタジーハロウィン アフタヌーンティーパーティ」とハロウィンディナー「Halloween in Wonderland 古城の国のハロウィンナイトへようこそ！」を開催中。
【写真】絵本の扉を抜けた先には…
■迷い込んだのはハートの女王が支配する古き城ーーアリスの物語の続きを紡ぐのはあなた
ファンタジーレストラン「古城の国のアリス」は、英国小説「不思議の国のアリス」の世界観をベースに、ハートの女王の居城を舞台にした非日常体験が楽しめるレストラン。
エントランスに現れたのは大きな本の扉。ページをめくるように入口のドアを開けると、あなたはハートの女王の古き城に迷い込む。レンガで造られた通路を抜けた先は、ハートの女王の肖像画が目を惹く煌びやかな「クリスタル舞踏会」の会場。
これは夢？それとも現実？
アリスの物語の住人になって、物語の続きを紡いでみよう。
■ドレスコードは“いたずら心”!?ハロウィンに染まる赤と黒の饗宴
ハートの女王が支配するハロウィン舞踏会へようこそ。
仮装をまとったチェシャ猫や白うさぎ、そしてジャックオーランタンといたずら好きなおばけたちも集まり、ちょっぴり不気味で、でも心躍るハロウィンの宴が幕を開ける。
もし「トリックオアトリート！」と囁く声がきこえたら、油断は禁物。
誰かがあなたのスイーツを狙っているかも？
舞踏会を華やかに彩る特別なプランは2つ。
アフタヌーンティーには、思わず写真を撮りたくなるような、妖しくキュートなスイーツとセイボリーが登場。いつもは「首をはねよ！」が口癖のハートの女王もご満悦なそのラインナップに、きっと心までとろけるはず。
ディナーコースは、美しく咲き誇るハートの女王が愛する赤いバラから始まり、ジャックオーランタンが導くメインディッシュや呪われたスイーツまで、ハロウィンナイトを五感で堪能できるフルコースとなっている。
■アリスのファンタジーハロウィン アフタヌーンティーパーティ
期間：9月1日(月)〜10月31日(金)
時間：【月〜金】12時〜14時30分【土日】12時〜16時
料金：1人4500円(カフェドリンク120分飲み放題)
提供内容：
【上段】
プチシュークリームのジャック・オ・ランタン
ホワイトラビットロールケーキ
赤の女王のミックスベリームース
フランボワーズマカロン
ハートのクイーンのマシュマロ
かぼちゃプリン ダムディー仕立て
【下段】
パンプキンスコーン
色々キノコのキッシュ
サーモンのミニタルト
紫キャベツと人参のラぺ チェシャ猫仕立て
カマンベールチーズとキャラメルナッツ
トリコロールフジリのフリット
【選べる紅茶orコーヒー】飲み放題
ダージリンティー／アールグレイティー／森イチゴのハーブティー／メイプルティー／ローズヒップピーチティー／パイナップルジャスミンティー／オリエンタルチェリーティー／カモミールティー
そのほか、期間限定紅茶やソフトドリンク
■Halloween in Wonderland 古城の国のハロウィンナイトへようこそ！
期間：9月1日(月)〜10月31日(金)
時間：【月〜金】17時〜22時【土日】16時〜22時
料金：1人4500円
■【前菜】白兎のサクリファイス 〜炙りモッツアレラとトマト ハモンセラーノのカプレーゼ〜
ハートの女王の歓心を得るため、白うさぎは自らを赤いバラに見立てた。生ハムで丹念に形作られた花びらは、まるで本物のバラのように華やか。
けれど、そのなかにはまだ誰も知らない“秘密の仮装”が隠されている。バラの花びらをそっとほどくと…。
ハロウィンナイトの始まりにふさわしい、サプライズと遊び心が詰まったひと皿だ。
■【スープ】Alice in ナイトメア 〜スイートコーンとローストかぼちゃのミネストローネ〜
ローストかぼちゃとスイートコーンのやさしい甘味が広がるミネストローネ。チェシャ猫が、にんじんや大根でできたお化けたちとスープのなかでひっそりかくれんぼ。スプーンですくうたびに、いたずら好きな仲間たちが、姿を現して驚かしてくる。
■【メイン】ハートのクイーンの戯れ 首をおはね 〜牛肉のタリアータ 赤ワインソース ハーブ野菜添え〜
すべてはハートの女王のご機嫌ひとつ。
標的となったのは、ハートの女王に仕えるトランプ兵たち。「白いバラを植えた」「ティーカップを倒した」「クロッケーボールのハリネズミを逃がした」など罪状はさまざま。牛肉のタリアータで形作られた墓で眠る彼らは、成仏しきれずにハーブの香りとともに空をさまよい続ける。
ジャックオーランタンが封印を解くとき、彼らはこのハロウィンナイトに舞い戻るかもしれない。
■【食事】黒猫のcat's paw シャドウ 〜海老とイカ墨のリゾット とろけるチーズとガーリックマヨ添え〜
漆黒の夜に、ハートの女王のバラの庭園をかけまわる黒猫発見！
月明かりに照らされたその足跡は…肉球4つ!?これは、チェシャ猫が黒猫に変身した証拠かも!?
いたずらの真相は、チーズとガーリックマヨの濃厚なコクのなかに隠れているかも。
■【デザート】呪われたティータイム 〜焼きリンゴと白桃のコンポート アングレーズソース〜
白うさぎを追いかけてたどり着いたのは、焼きリンゴと白桃のコンポートにアングレーズソースがとろ〜りと絡む、甘く幻想的なティータイム。
夢中でスプーンを運んでいるうちに…ふと気づけば、時計の針が止まっている!?このままでは、永遠のお茶会から抜け出せないかもしれない。
さあ、もう一度！白うさぎを追いかけて。
※写真の料理およびメニューはあくまでも一例
※グループの場合、同じプランのみの受付となる
※食事は大皿にて提供
※エレベーター、エスカレーターはないので注意
■ハロウィンドリンク
料金：アルコール1100円、ノンアルコール1000円
■ハロウィン・ナイトメア
ミルクとホワイトチョコに包まれた、美しく甘い一杯。
しかし、見た目に惑わされてはいけない。グラスに添えられた赤いバラ。それがもし、白く染まってしまったら…。ハートの女王の怒りが棘となり、ナイトメアの幕が上がるだろう。
ナイトメアが始まるその瞬間を、こうもりは空から見守っている。
赤いバラが白に変わらないよう、カルーア(アルコール)またはエスプレッソ(ノンアル)とよくかき混ぜて楽しもう。
■ハートの女王の城内案内
「クリスタル舞踏会」フロアの中央でひと際存在感を放つのは、シャンデリアの煌めきに包まれた、たった一席の「ビッグシャンデリアシート」。光に照らされるその場所は、まさにハートの女王に捧げられた王座のよう。
城の内部には、アリスの冒険が壁面に描かれた「魔法の鏡のドレスルーム」やハートの女王が甘美な夢を紡ぐ「赤の寝室」があり、赤と黒を基調としたゴージャスで美しい空間が広がっている。
舞踏会会場から離れた場所には、ひっそりと水槽に囲まれた「海の神殿」があり、まるで海底にいるかのような静けさと神秘的な雰囲気。その奥深くには、人魚だけが知る秘密の個室「人魚の洞窟」が眠っている。誰にも邪魔されず、秘密のお茶会が開けるプラチナルームだ。
エリアごとに異なる物語を紡ぐ会場で、アリスのように、心の奥に眠る好奇心と冒険心を目覚めさせてみては？
■「古城の国のアリス」概要
住所：東京都豊島区南池袋2-16-8 鈴和ビル B1F
アクセス：JR、東京メトロ各線、東武東上線、西武池袋線 池袋駅 西武口 徒歩3分
電話：03-3985-2193
営業時間：【月〜金】ランチ12時〜14時30分、ディナー17時〜22時【土日祝】12時〜22時※土日はランチからディナーまで通し営業
定休日：なし
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
