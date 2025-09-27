リーグ戦では今年2月が最後のゴール 34歳を迎えたアトレティコFWグリーズマンに厳しい視線「彼の全盛期は過ぎた」
ディエゴ・シメオネ政権のアトレティコ・マドリードで中心であり続けてきたのが、FWアントワーヌ・グリーズマンだ。2014-15シーズンから5シーズン続けてリーグ戦で二桁得点を記録し、そのうち2014-15と2015-16シーズンは22ゴールを記録している。
年齢を重ねてからはポジションを少し下げ、攻守両面でチームを引っ張ってきた。2022-23シーズンには15ゴール16アシストを記録するなど、シメオネ政権においてグリーズマンは欠かせない存在であり続けた。
今季はスタメンから外れるゲームも増えていて、全盛期を過ぎつつあるのは確かだろう。グリーズマンはすでにフランス代表からの引退を表明しているが、仏『Foot365』はそれがモチベーションの低下に繋がったのではないかと見ている。チームの絶対的スターとの立場から、キャリア終盤の選手へと落ちてしまったとの見方だ。
グリーズマンがリーグ戦で最後に得点を記録したのは今年2月のことで、全盛期から考えれば寂しい成績だ。チームも開幕から2勝3分1敗と取りこぼしが目立っていて、長く続くシメオネ政権に疑問の視線もある。
シメオネ&グリーズマンの存在こそアトレティコの強さのベースだったが、その時代にも終わりが近づきつつあるのかもしれない。