夫の“複数人浮気”が発覚。出会い系にハマる夫の、底なしの承認欲求に絶句【ママリ】

「好き」「会いたい」夫の浮気LINEに妻は一気に気持ちが冷めた

ついさっき旦那の浮気発覚しました。

ツムツムのハートもらおうと思って開いたら(パスワード知ってる)出会い系に登録してて、そこで知り合った女性とホテル行ってました。SEXしたのは1人でしたが手当たり次第に連絡してて予定が合えばヤルつもりだったらしい。しかもホテルに行った女性とはLINEでも連絡取ってました。

嫁は俺のこと愛してないし、もう子供いらない、〇〇さん好き、会いたい。等々見てて吐き気がします。



一気に気持ちが冷めてきたのですが、もし再構築となってももう触られるのも嫌なのですが、旦那さんが浮気して離婚しなかった方、普通に夫婦生活してますか？





ちなみに浮気相手とホテルに行ったのは緊急事態宣言が出ている５月１日でした。。。馬鹿すぎて情けない。 出典：

出会い のきっかけに「 出会い アプリ 」を使う人も一般的になっている昨今。 趣味 性格 がマッチしてすてきな 出会い が見つかる場合もありますよね。ただ、そうした 出会い 既婚者 が求めているとパートナーにもマッチング相手にも失礼かつ迷惑です。この記事では、夫が 出会い アプリ を使って複数の女性と浮気をしていたことが分かった妻の投稿を紹介します。一気に気持ちが冷めた妻は再構築は難しいと考えていますが…？

夫が出会い系アプリを使った浮気をしていたと分かった投稿者さん。やり取りをしていた中の1人とはすでに肉体関係もあったようで、投稿者さんは一気に気持ちが冷めてしまったようです。



ただ、すぐに離婚するかどうかは決めかねているようで、この状態から再構築ができた人の意見も聞きたいと思っています。

パートナーの浮気から再構築を選んだ人たちのさまざまな意見

夫の浮気が発覚し、夫婦関係における気持ちが一気に冷めてしまったという投稿者さん。そんな投稿者さんには経験者からさまざまな意見が寄せられました。

浮気されましたが今は普通に夫婦生活送ってます。一言に浮気と言っても発言とか行動によってやっぱり変わってきますよね💦

私もCさんの立場なら一気に覚めると思います。てか引きます。



私も体の関係などはありましたし都合の良い言葉を並べてましたが、今では旦那の事も大好きですし幸せです。 出典：

うちはヤル前に発覚しました。やってはないけど、常に連絡取ってて、その時期や時間を見ると旦那の周りの友人も知ってたっぽくて。

相手に言ってた内容もCさんと同じ様な内容でした。

当時ブチ切れて今でも許してませんよ。

10年以上前ですが今だにテレビで不倫とか見ると旦那に嫌味言いまくってます。一生忘れないし、許さないと今でも言って、生活してます。。。

あー色々思い出してムカついてきた笑

夫婦生活は今良好ですが。。。 出典：

私も、やる前に発覚しました。

毎日毎日、連絡取ってて

子供なんてどーでもいい。早く会いたい。大好き。等々……

殺してやろうか！って思いました(笑)

今は、夫婦生活は良好ですが、ムカつく事があるとすぐにその時の事を言ってますが😂

やっぱり、連絡にしろまさにヤル。なんて心が悲しみから怒りに変わってきますよね。

お子さんも2人いらっしゃるのに、何考えてんのか。ってはなしですね💦 出典：

夫の不倫が肉体関係までいった人、未遂で発覚した人などさまざまですが、再構築したいずれの方も「一生許さないと今でも言っている」という感じですね。大きく傷ついた心はそんなに回復はしませんし、やはり何かをきっかけにそのショックは思い出されてしまうもの。



自分が一生を誓った相手に「一生消えない傷」をつけてしまう覚悟を持っているのか、問いただしたい気持ちになるのはやまやまです。その上で、再構築を選んだ場合は、傷つけられた側がどうか毎日が幸せであるようにと願ってやみません。

