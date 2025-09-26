幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（28）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。 市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したと報じられ謝罪した群馬・前橋市の小川晶市長（42）に便乗した。

いけちゃんはサブアカウウントを更新し「話題の前橋市の市長、もしかしてだけど...ちょっと私に顔似てる？？？？」とフォロワーに投げかけた。

コメント欄は閉鎖されているが、引用リポストの欄にはコメントがあった。「似ていると思う」「あかんっすよwww」「不倫顔かよて、ツッコミにくいわ」「自分で悪い過去掘るなwww」「15年後、太ったらそうかも」などの声が寄せられていた。

いけちゃんは7月26日、妻子ある箕輪氏との都内デートを報じられ、それぞれのYouTubeで謝罪した。いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。

小川氏は24日、ニュースサイト「NEWSポストセブン」に疑惑を報じられ、緊急会見を開催。ホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した。