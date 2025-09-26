Travis JapanとAぇ! groupの因縁に終止符!?恐怖のドッキリゲームでメンバーが対決

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月27日19時からフジテレビにて『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP SP』がオンエア。番組ではドッキリ企画のひとつとして、Travis JapanとAぇ! groupの“因縁の対決”が繰り広げる「ボムマジ爆発」が放送される。

■「ボムマジ爆発」で、Travis JapanとAぇ! groupが激突！

『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』は、東野幸治と小池栄子がMC、恵俊彰、timelesz菊池風磨、Snow Man向井康二、Travis Japan松田元太がドッキリクリエイターを務める、爆笑必至のドッキリバラエティ。

「ボムマジ爆発」は、「ボムマジ爆発」「あぶりカルビ」といった言いにくいフレーズを、2チームが交互に言っていくという、シンプルな言葉遊びゲーム。1周目は1回ずつ、2周目は2回ずつと回数を増やしていき、先に2回噛んでしまったチームは、その瞬間、連帯責任でチーム全員の座っている椅子が大爆破＆お尻ビリビリの罰が執行されるという恐怖のドッキリゲームだ。

■Travis Japanメンバーは、Aぇ! group末澤誠也をナメている!?

今回は、Travis Japanの宮近海斗＆松田元太＆松倉海斗と、Aぇ! groupの末澤誠也＆草間リチャード敬太＆佐野晶哉が参戦。

そして、Aぇ! groupの末澤＆リチャード＆佐野、続いてTravis Japanの宮近＆松田＆松倉の順にエントリー。それぞれ別番組の収録と聞かされてスタジオへやってきた2組だったが、中に入るとそこは、おなじみの真っ赤に彩られた「ボムマジ爆発」のゲーム会場。そこには、新任のドッキリゲーム案内人“関ボムバーマン5号”（タイムマシーン3号・関太）が待ち受けており、目の前の光景を見た瞬間にすべてを悟った2組は、不満たらたらの表情を見せる。なかでも末澤は、関ボムバーマンから「えぇ末様」と呼ばれ、苛立ちを募らせていく。

そんななか、本日の対決の裏テーマが明らかに。なんでも番組の調査によれば、Travis Japanの3人は、自分たちよりも年上で活動歴も長い末澤のことを、先輩として見ておらず、完全にナメてかかっているのだという。そこで今回、そんな因縁に終止符を打つべく、「ボムマジ」で決着をつけようというのだ。かくして、Travis Japan vs Aぇ! groupのプライドを懸けた戦いの幕が切って落とされる。

対決では、松田扮する“マッサマン専属お助けヒーロー”のマツダマンが登場する他、まさかの新ヒーローも誕生？ 果たして、大爆破＆お尻ビリビリで悲鳴を上げるのはどっちだ!?

■Travis Japan松田元太 コメント

■めちゃくちゃ催眠術にかかりやすいSnow Man向井康二にタイの空港で「パスポート消失ドッキリ」

番組では他にも、強力なドッキリ企画を決行。とりわけ注目なのが、向井康二をターゲットに繰り広げられる一大企画「海外の空港で絶体絶命！催眠術でパスポート消失ドッキリ」。

“ドッキリにかけられた記憶を催眠術によって消去したら、何度でも同じドッキリをかけられるのか”を検証すべく、タイのスワンナプーム国際空港全面協力のもと、催眠術師の十文字幻斎を仕掛け人に迎え、催眠術史上最大の挑戦とも言うべき壮大なプロジェクトが始動する。

めちゃくちゃ催眠術にかかりやすい体質を持つ向井の活躍（？）に注目だ。

さらに、愛車を勝手にラッピングされたカンニング竹山がキレまくる「秒で愛車が痛車」の他、「秒でスースーを差し上げます」では、本番組の直後に放送される土曜プレミアム『タイムレスマン』のロケ真っ最中のtimeleszメンバーを突撃し、とっておきの“清涼感”をプレゼント。8人のうち、禁断のスースールーレットを食らってしまう不運なメンバーは、いったい誰だ!?

■番組情報

フジテレビ『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP SP』

09/27（土）19:00～21:00

MC：東野幸治、小池栄子

ドッキリクリエイター：恵俊彰、菊池風磨（timelesz）、向井康二（Snow Man）、松田元太（Travis Japan）

スタジオゲスト：柴田英嗣（アンタッチャブル）、長谷川忍（シソンヌ）、若槻千夏

VTRゲスト：佐藤勝利（timelesz）、松島聡（timelesz）、寺西拓人（timelesz）、原嘉孝（timelesz）、橋本将生（timelesz）、猪俣周杜（timelesz）、篠塚大輝（timelesz）／宮近海斗（Travis Japan）、松倉海斗（Travis Japan）、末澤誠也（Aぇ! group）、草間リチャード敬太（Aぇ! group）、佐野晶哉（Aぇ! group）・関太（タイムマシーン3号）／十文字幻斎／カンニング竹山・煙突パズル、ゴー☆ジャス、三拍子、TAIGA、ヒガ2000、マンマーレ、ムネタ 他

