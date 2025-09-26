十明の新曲「GRAY」が、10月6日からスタートするドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ）の主題歌に起用。また、同曲を使用した本編予告映像も公開となった。

『絶対零度』シリーズのシーズン5にあたる本ドラマでは、真犯人の正体が見えない“情報犯罪”に立ち向かうため、警視庁の各課から選ばれたスペシャリストたちが“情報犯罪特命対策室”（通称：DICT）に集結。主演を沢口靖子が務め、安田顕、横山裕らが出演する。

本楽曲は、十明にとって初のドラマ主題歌となる。主題歌決定を受けて、十明は「私たちの生活には、膨大な情報やつながりが張り巡らされ、便利であると同時に惑わされてしまうこともあります。思いがけないものとつながってしまった時、私たちは何を信じればいいのか、その想（おも）いをこの楽曲に込めました。」とコメント。

また、沢口は「なんて透明感ある美しく繊細な響きでしょう。幸せを求めて迷い込んでしまった者の儚い折れそうな心のよう・・・そして情報社会の闇に光となって手を差し伸べようとする奈美たち“DICT”のメンバーの志の高さのようでもあり・・・ドラマの世界感を包み込んでくれるすてきな楽曲ですね」と楽曲への感想を述べている。

・十明 コメント

・主演 沢口靖子 コメント

・プロデュース 成河広明（フジテレビ）コメント

『絶対零度』は私たちの日常生活を脅かす数々の犯罪に立ち向かう刑事たちの姿を描く警察ドラマです。姿の見えない情報犯罪者から人々を守るDICTを描く物語を考えながら、ずっと音楽配信サービスやSNS、ラジオなどでドラマの世界観を届けてくれる“声”を探していました。情報犯罪という暗闇に無限に広がる、冷たい恐怖に怯み、キーボードを打つ指が止まってしまった時、偶然スマホから流れて来たのが十明さんの曲でした。儚さの中に秘めた強さ、何より静かに心に残る“声”に文字通り釘付けになりました。曲の方向性から楽器構成、物語のテーマまで何度もやり取りをさせてもらい、十明さんから初のドラマ主題歌とは思えない素晴らしい曲を届けていただきました。この曲がドラマとともに多くの皆様の心に響いてくれることを願っています

（文＝リアルサウンド編集部）