次世代運転支援技術「プロパイロット」を搭載した日産アリアの試作車

日産自動車が「世界最高レベル」と誇る運転支援技術「プロパイロット」の次世代型。神奈川新聞社の記者も９月９日に試乗し、都心の複雑な交通環境でスムーズな乗り心地を体感した。

東京プリンスホテル（東京都港区）を起点に新橋や銀座を経由して約８キロを走行。都内でも特に交通量が多いエリアだ。平日の昼下がりは歩行者が絶え間なく往来する。

目的地を設定し、駐車場を出発。右左折に伴う車線変更や加減速はスムーズ。驚かされたのは、不測に備えた慎重な運転だった。横断歩道や駐車車両の近くに人影が見えると、即座に減速。その様子は熟練ドライバーの「かもしれない運転」そのものだ。

ＡＩが画像データを瞬時に解析。周囲の状況を学習させ、衝突回避性能を現行版から飛躍的に高めたという。約４０分の試乗中、運転手は一度もハンドルに触れなかった。

「１００年に１度の変革期」とされる業界で、メーカーがしのぎを削る自動運転技術。Ｅ２Ｅ新興と協業する次世代版は「完成形に近い」と日産の飯島徹也先行技術開発部長は確信する。「従来技術は全て将来的にこの技術に置き換わるはずだ」。米テスラを「競合」と見据える。