「あんぱん」ミセス大森、妻夫木聡は「めちゃくちゃいい人ですからね！めちゃくちゃいい人」
Mrs. GREEN APPLE・大森元貴（29歳）が、9月19日にNHKの公式YouTubeチャンネルで配信された、「【あんぱん】スペシャルトークライブ」に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した妻夫木聡について、「めちゃくちゃいい人ですからね！めちゃくちゃいい人ですからね」と語った。
朝ドラ「あんぱん」のチーフ・プロデューサーである倉崎憲氏と、いせたくや役を演じたMrs. GREEN APPLE・大森元貴が「あんぱん」のトークライブを配信することになり、ゲストに「あんぱん」に出演した細田佳央太が登場した。
細田が妻夫木聡と一緒に芝居をしたかったと話すと、大森は「めちゃくちゃいい人ですからね！めちゃくちゃいい人ですからね」と妻夫木を絶賛。倉崎氏も大森と妻夫木は楽屋でよく話をしていたと話し、「妻夫木さんから質問攻めなんですよ。歌詞をどうやって生み出してるの？ なんで、そんなお芝居自由なの？ って」と語る。
また、倉崎氏が妻夫木と食事に行った時に、妻夫木が大森の演技をベタ褒めしていたそうで、「（大森の）あの芝居って、我々のように最初から役者出身でやってる方には逆にできない。計算できないそれ以上のものが、やっぱ大森スタイルとして、なんかすごいな、あの人」と言っていたと語った。
