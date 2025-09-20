9/21（日）夜6時30分～「最強！衝撃映像145連発」ユースケ・サンタマリア＆加藤綾子がまさかのゲスト出演！衝撃映像からマヌケ映像まで、撮れたて映像満載の3時間半ＳＰ！

テレ東では9月21日(日)夜6時30分から、極楽とんぼ・加藤浩次がMCを務める人気シリーズ「最強！衝撃映像145連発 スタッフが2878本見た中から選ぶ動画ランキング」を放送します。

スタッフが数千本の衝撃映像を全部見て厳選した“最強動画”をランキング形式でお届けする人気シリーズの第16弾！まさかの交通事故や大爆発など生死を分けた瞬間をとらえた衝撃映像や、何がしたいねんと突っ込みたくなる“おマヌケ”映像に痛～い悲劇＆トホホな結末を迎える失敗映像、そして動物＆赤ちゃんの激カワ映像など、2800本以上の映像から厳選に厳選を重ねた映像だけを145連発で大放出します！今回の進行役を務めるのはサバンナ・高橋茂雄、ゲストには井森美幸、ユースケ・サンタマリア、加藤綾子、ひまひまが登場。井森美幸が選ぶ最強動画ナンバー1とは！？

さらに、加藤浩次が選ぶ「パパと娘のハプニング動画」をはじめ、各出演者がお気に入りの“最強映像”もご紹介！ランキングだけではなく、こちらにもぜひご注目ください！



≪ユースケ・サンタマリア＆加藤綾子コメント≫

―――収録を終えての感想をお聞かせください。

ユースケ・サンタマリア（以下、ユースケ）：MCの方がいる番組にゲストとして出演することがしばらくなくて、どうしていいか忘れちゃってたけど、始まったら本当楽しくて。それは加藤浩次さんの回しのうまさと、ゲスト陣の手練れのおかげです。特に綾子ちゃんなんかもうすごかったんだから。

加藤綾子：すごくないです(笑)。

ユースケ：綾子ちゃんは「ナゼそこ？＋」で一緒にMCやってても頼りがいがあるけど、ゲストとして一緒に出ても頼りがいがあって。俺がパニックになって、どうしていいか分かんない時に背中さすってくれたり。

加藤綾子：そんなことありましたっけ(笑)。

ユースケ：人としてね、素晴らしいですよ。本当に楽しくて時間があっという間でした。

―――加藤さんはいかがですか？

加藤綾子：私も同じくMCやそういう立場での収録はあるんですけど、ゲストで出ることがないので。ちょっと緊張もあったんですけど、ユースケさんも一緒だったので心強かったです。台本通りじゃなく、いい意味で崩して和気あいあいとできたので、すごい楽しい時間でした。

ユースケ：綾子ちゃんなんか場を回しかけたんだから。

加藤綾子：初っ端ですね(笑)。

ユースケ：加藤浩次さんのカンペを代わりに読んだりして、回し癖がついてる(笑)。



―――衝撃映像を見た感想を教えてください。

ユースケ：衝撃映像系は結構見てるんですよ。YouTubeとかTikTokとかから持ってきているのかなと思っていたので「結構俺見てるけど大丈夫？」って思ってたけど、99%知りませんでした。だからすごいところから映像を持ってきているんだなと。3ヶ月以内の撮れたて映像とか、期間を区切っている理由が分かりましたね。本当にフレッシュなものを持ってきてるんだって。

加藤綾子：確かにほぼほぼ見たことない映像でした。あと、本当に衝撃映像の緊迫感あるものと、ちょっとマヌケで緊張感がほぐれるホっとできるVTRのバランスがすごい良かったです。

ユースケ：絶妙だね。緊迫感ある映像が続くと疲れてくるんですよ。そこにちょっとマヌケなのを敢えて入れて、うまいことできてる番組だなと思いました。僕らを精神的に疲れさせないというか。そのバランスがすごくちゃんとしていて。さすが16弾やってるだけありますね。



―――最後に視聴者の皆さんに見どころをお願いします。

ユースケ：結構こういう番組ありますけど、その中で最先端の衝撃映像の番組なので、本当に楽しめると思います。僕とか綾子ちゃんとか含めて、あんまりゲストでいないタイプの人が出てる番組ってのも面白いんじゃないかな。あと、綾子ちゃんがどこを回してるかを楽しんでもらえたら。カトパンここ回しに行ったな、と(笑)。あと俺がどれだけカンペ読んでるかをぜひ見てください。思いっきり読んでるのが目線で分かります(笑)。

加藤綾子：視聴者の皆さんも驚きとか、可愛いとかほっこりとか、そういう感情を共感できると思うので、一緒にVTRを見ながら楽しんでいただけたらと思います。

ユースケ：あっという間の3時間半です。あと、綾子が泣いたっていう――。

加藤綾子：いやいや(笑)、ユースケが泣いたです(笑)。“ユースケ号泣事件”っていうエピソードが必ず使われると思います(笑)。

ユースケ：使われなかったら何かあったんだなと思ってください(笑)。



≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・福本俊二（テレビ東京 制作局）

スタッフが愚直に衝撃映像を見まくり、厳選してお届けする当番組も第１６弾の放送を迎えることが出来ました。珍しいゲスト出演をしてくれたユースケ・サンタマリアさんと加藤綾子さん。ユースケさんは始まる前から「他の番組にお邪魔するのが久しぶり」と緊張しておられましたが、始まってしまえばユースケ節全開。嘘か本当か分からないジョークを交えて大いに盛り上げてくださいました。加藤綾子さんは、司会進行ではないゲストで出演されるのは初めてながら、加藤浩次さんからも「カトパンいるとめっちゃ楽」と言わしめる安定感でした。そんな2人おすすめの衝撃映像にも是非ご注目しながらご覧ください！



≪放送内容≫

危機一髪や大爆発などの九死に一生動画、痛い瞬間＆トホホな失敗や、動物たちの激かわ動画など、スタッフが見た数千本の衝撃映像の中から厳選した最強動画を大連発でお届け！



・2025年６月以降 最新！九死に一生BEST10

・九死に一生 防犯カメラ・ドラレコBEST10

・マヌケ 痛～い悲劇BEST10

・マヌケ トホホな結末BEST8

・マヌケ 何がしたいねんBEST10

・激カワ 賢い動物BEST9

・激カワ 赤ちゃん・キッズBEST8

・ずっと見ていられる 世界のスゴ技BEST3

・ずっと見ていられる 世界の神技BEST3

など



≪dボタンで参加できる野球フィギュア＆QUOカードプレゼントキャンペーン開催！≫

9/8（月）～10/5（日）の期間、リモコンのdボタンから参加できる「テレ東系秋まつり」プレゼントキャンペーンを開催中です。総額100万円分のQUOカードのほか、このキャンペーンでしか手に入らない、テレ東人気番組MC陣の特製野球フィギュアも抽選でプレゼント！対象番組を１時間みるごとに、応募券を１枚獲得できます。（何枚でも応募可）

9月21日（日）夜6時30分放送の「最強！衝撃映像145連発 スタッフが2878本見た中から選ぶ動画ランキング」、そして、ユースケ・サンタマリアと加藤綾子がMCを務める9月25日（木）夜6時25分放送の「ナゼそこ？＋」3時間半SPも対象番組です。

詳細は「テレ東系秋まつり」で検索、またはキャンペーン公式HPをチェック！

▶キャンペーン公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/akimatsuri-week2025



≪番組概要≫

【タイトル】 「最強！衝撃映像145連発 スタッフが2878本見た中から選ぶ動画ランキング」

【放送日時】 2025年9月21 日（日）夜6時30分～9時54分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演者】

ＭＣ：加藤浩次（極楽とんぼ）

進行：高橋茂雄（サバンナ）

ゲスト：井森美幸、ユースケ・サンタマリア、加藤綾子、ひまひま

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/shogekieizo/