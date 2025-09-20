¤â¤¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¡10Ëü»È¤Ã¤ÆËüËç½Ð¤¹»þÂå¤Ë¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤¬»×¤¦¤³¤È
º£Ç¯¤Ï9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤Ãæ¤Ç¤â·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä«Êý¤«¤é1»þ´Ö¡¢2»þ´Ö¤¬´Ø¤Î»³¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤â¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤Ï·ë¶É½ë¤¤¤ó¤À¤â¤Î¡£
ÀèÆü¤âÄ«6»þ²á¤®º¢¤Ë²È¤ò½Ð¤¿¤¬¡¢»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï´û¤ËµÒ¤¬¤Á¤é¤Û¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤´»þÀ¤¤ËÄ«°ìÆÃÅµ¤Ê¤ó¤ÆÂç¤·¤¿¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÅÙ³°»ë¤ÇÊÂ¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤éÇ®ÎÌ¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤¢¡¢²Æ¤¬½ë¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤ËÇ®ÎÌ¤È¤«¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÈï¤»¤Æ¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£
¥Ñ¥Á¥¹¥í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢3¡¢4Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Þ¤Ç¤ÏËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¾¥Á¥¯¤Ç¤âÎ©¤Á²ó¤ê¼¡Âè¤Ç¤Á¤ç¤¤¾¡¤Á¤Ç¤¤ë¤«¤é¹¥¤ó¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦¥À¥á¡£¥¹¥Þ¥¹¥í¤ÎÂæÆ¬¤ä¾å°Ì²¼°Ì¤ÎAT¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¡¢ÍÍø¶è´ÖÀÚ¤êÁ°Äó¤ÎÍ·¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¡ÊÄãÀßÄê¤ò¡Ë²ó¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µîÇ¯¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¸íËâ²½¤·¸íËâ²½¤·¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÅ±Âà¡×¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑÅê»ñ³Û¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê20Ç¯Áª¼ê¤Ç¤¹¤é¼ê¤ò°ú¤¯»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹â¼Í¹¬À½Å»ë¤ÎÎ®¤ì¤Ï¶²¤é¤¯¤¢¤È¿ôÇ¯¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤¿¤º¤ËºÑ¤à´ü´Ö¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡§¾¾ËÜ¥ß¥¾¥ì¡Ë
ËüËçÃ£À®Î¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡Ä¾¯³Û¤ÇÅö¤Æ¤ÆËüËç½Ð¤»¤ë»þÂå¤È¡¢10Ëü»È¤Ã¤ÆËüËç½Ð¤»¤ë»þÂå
¤µ¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥¹¥íÂÇ¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¾¡¤³¤½¤¬Í·µ»¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï10,000±ß»È¤Ã¤Æ11,000±ßÁêÅö¤Î¥á¥À¥ë¤¬½Ð¤¿¤éÃù¶Ì¤·¤Æ¤µ¤Ã¤µ¤Èµ¢Âð¤¹¤ë¤ß¤ß¤Ã¤Á¤¤ÃË¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ°ÍÂ¸¾É¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤Ê1,000±ßÄøÅÙ¤ÎÉâ¤¤Ê¤ó¤Æ¾¡¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Ç¤ÏÈà¤é¤Ï¡¢1²ó¤ÎÍ·µ»¤Ç¤¤¤¯¤é¾¡¤Æ¤ÐËþÂ¤Ê¤Î¤«¡£Ãæ±ûÃÍ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½50,000¡Á80,000±ß¤°¤é¤¤¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¤°¤é¤¤¾¡¤Æ¤Ð¡¢¤Þ¤¢ËþÂ¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¡£
¤½¤Î¾å¤È¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êËüËç¤«¤Ê¡£Åù²Á´¹»»¤Ç200,000±ß¤Î¥é¥¤¥ó¡£½Ð¶Ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤É10,000Ëç¤ËÃ£¤¹¤ë¥¥ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÀÎ¤«¤éËüËç¤ò°ì¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¤½¤Î¤µ¤é¤Ë¾å¤È¤Ê¤ë¤È20,000Ëç¤À¤±¤É¡¢¸½¹Ôµ¡¤ÏµÛ¤¤¹þ¤ß¤ÏÌµÀ©¸Â¤Î¤¯¤»¤·¤Æ¡¢º¹Ëç¿ô¤Ç¥×¥é¥¹19,000Ëç¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯À©½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢20,000Ëç¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¸½ºß¤Ç¤ÏÁÀ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¤½¤â¤½¤âº£¤ÏÍÍø¶è´Ö¤È¤¤¤¦³ç¤ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤ÎG¿ô¤òÍ·µ»¤¹¤ë¤«¡¢°ìÄê¤ÎËç¿ô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¤³¤Î¶è´Ö¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥¾¡¼¥ó¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð¶Ì¤¬¿¤Ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÛÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨ºÇ½é¤ËÄã³Û¤ÇÅö¤Æ¤¿AT¤Ç1,000G¤È¤«¾è¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÍÍø¶è´ÖÅþÃ£Ëç¿ô³ÍÆÀ¤ÈÆ±»þ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëAT¤ÎG¿ô¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÇÏ¼¯¤é¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£ÍÍø¶è´ÖÅëºÜµ¡¼ï°ÊÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤¿¡È1,000±ß¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥º°ú¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤é¤À¤éÊÄÅ¹¥³¡¼¥¹¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀäÂÐ¤Ë¡¢100¡ó¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ï¤±¡£
¤ª¤ª¤è¤½2,400Ëç³ÍÆÀ¤´¤È¤Ë°ìÅÙAT¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËAT¤Î·ÑÂ³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¶òÃÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¶¯Îõ¤Ë·ù¤é¤·¤¯¤Æ¤Ê¤¡¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¸¢Íø¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç¤¯¤¸°ú¤¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÍÍøÀÚ¤ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÀ¸¤«¤»¤Ð¡¢5,000Ëç°Ê¾å½Ð¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥¹¥Þ¥¹¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËüËçÃ£À®Î¨¼«ÂÎ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
¤Ç¤â¡¢·ë¶É2,400Ëç¤´¤È¤Ë¤¤¤Á¤¤¤ÁÃæÃÇ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ·ÑÂ³¤Î¹çÈÝ¤ò¸«¼é¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ·¤Ó¤Ã¤Æ¡¢¿´Â¡¤Ë°¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä«¤«¤é¿¤Ó¤ëAT¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶ÉºÇ½é¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï²¼°ÌAT¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤«¤é°ì·â¤Ç¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡Ä¡Ä¡£
¥Ï¥Þ¤ê¤À¤Ã¤Æ¿¼¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨ËüËçÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤¿¤«¡©¡¡¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤µ¤é¤Ë19,000Ëç¤Ç¶¯À©½ªÎ»¤Ê¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¸½¾õ¤ÎATµ¡¤Ê¤ó¤Æ½ãÁý¤ÏÂ¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢19,000Ëç¤Î¾å¸ÂÆÍÇË¤Ê¤ó¤Æ³ä¤È¿ô»þ´Ö¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ë¡£
ËÜÅö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½Ð¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ð¥«¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï20,000Ëç°Ê¾å½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¶¦ÄÌ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¤â¡£
ËüËç¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÆÃÊÌ¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
¤¿¤À¡¢ËüËçÆÍÇË¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥¹¥íÂÇ¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¤¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÎ¤âº£¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËüËç¤Ã¤Æ¥¥ê¤¬¤¤¤¤°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸ÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤·¡£
ÀèÆü¤â5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë¡Ö¤Ê¤óGÌ±¤¬ºÇ½é¤ËËüËç¤À¤·¤¿¥¹¥í¥Ã¥ÈÂæ¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤À¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËüËç¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£½ñ¤¹þ¤ß¤ò°úÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡ª
¡ÖµÈ½¡¡£4¹æµ¡¤ÎST¤äÂçÎÌ³ÍÆÀ»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É8,000Ëç¤ä9,000Ëç»ß¤Þ¤ê¤Ç½é¤á¤Æ±Û¤¨¤¿¤Î¤¬µÈ½¡¡×
¡Ö½éÂå¥â¥ó¥Ï¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÃË½Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£20,000Ëç½Ð¤¿¡×
¡Ö½éÂåËÌÅÍ¤ä¤Ê¡£Å¹°÷¤¬ËüËç¤Î¥ì¥·¡¼¥È½Ð¤·¤ÆÂ¾¤Î¥³¥¤¥óÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¡×
¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¡£¤â¤¦5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤âÀÎ¤ÎÂæ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤½¤ì¤âº£¤«¤é20Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Î¤Í¡£
¸½ºß¥¹¥Þ¥¹¥í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â5¤Á¤ã¤ó¤Îµ¡¼ïÈÄ¤È¤«¤Ê¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¤¤Á¤¤¤Á½ñ¤¹þ¤ß¤È¤«¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦»¨ÃÌ¥á¥¤¥ó¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬ÀÎÏÃ¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡£ÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¤¿¤À¡¢ËüËç¼«ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤¬Á¯Îõ¤Ê¤Î¤Ï¸½ºß¤âÆ±¤¸¡£ºÇ¶á¤âX¤ÇÁê¸ß¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ËüËçÆÍÇË¤·¤¿»Ý¤ò¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¹¤¯ÅÒÇî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ËüËç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤È¤â½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½Âå¤Î¥Ñ¥Á¥¹¥í¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËüËç¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤À¡£¤Þ¤¢¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËüËç¤ò10²ó¤â20²ó¤âÃ£À®¤·¤Ê¤¤¤È¡¢À¸³¶¼ý»Ù¤¬¹õ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡£