Àé²ì·ò±Ê¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×

¥¢¥Ã¥ô¥£¹çÆ±²ñ¼Ò¥¢¥é¥¬¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÈ©¤äÈþÍÆ°åÎÅ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ªÈ©¸«Salon¡Ê¥µ¥í¥ó¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Àé²ì·ò±Ê¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë9·î18Æü¤ËÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤ÆµÇ°È¯É½²ñ¡¦Àè¹ÔÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¤¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«
º£²ó¤ÏÈþÍÆ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀé²ì¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¼«¿È¤¬ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢Àé²ì¤Ï¡¢¡ÖÊì¤¬ÈþÍÆ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃÎ¸«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»öÊÁ¸«¤¿ÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»Ü½Ñ¸å¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÖTHE ONE.¡×±¡Ä¹¤Î¾å¸¶·ÃÍýÀèÀ¸¤È¤ÎÂÐÃÌ¤äÁêÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Àé²ì¤ÏÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
PR¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÈþÍÆ³Ê¸À¡ÖÂ¾¿Í¤Î°Õ»Ö¤ÇÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¡£ÈþÍÆ¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤ÊÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¡×¤ÈÈ¯É½¡£ÈþÍÆ³Ê¸À¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤¿ÀèÀ¸¤Î¤â¤È¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÁªÂò¤ò·è¤á¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£