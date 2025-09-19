J1¤Î¥¯¥é¥Ö¿ô¤ò¡Ö16¡×¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¸º¤é¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÄJ¥ê¡¼¥°¡È²áÌ©ÆüÄø¡É¤Î¸½¾õ
Qoly¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢ÃæË·¥³¥é¥à¤ÎÃæË·»á¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²áÌ©ÆüÄø¤Î¸½¾õ
¾¯¤·Á°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬·è¾¡¤Ç¥»¥ê¥¨A¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÁê¼ê¤Ë°µ¾¡¤ÎËö¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶áÇ¯¤Ç¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡¢5-0¤È¤¤¤¦°µÅÝÅªÂçº¹¤¬¤Ä¤¯°ìÊýÅª¤Ê´°¾¡·à¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»î¹çÆâÍÆ¡¦Àï½ÑÊ¬ÀÏ¤È¤ÏÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢²áÌ©ÆüÄøÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ï20¥Á¡¼¥à¤«¤é18¥Á¡¼¥à¤Ë¸º¾¯
¢ª¡Ê2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éºÆÊÔÀ®¡Ë
¡¦¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×ÀïÇÑ»ß
¢ª¡Ê2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥é¡¦¥ê¡¼¥°¤òÇÑ»ß¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï»ÄÂ¸¡Ë
¾åµÆó¤Ä¤Î²þÁ±ºö¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÄã¤Ç¤âÇ¯´Ö5»î¹ç°Ê¾å¤Îºï¸º¤È¤Ê¤ê¡¢²áÌ©ÆüÄø²óÈò¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÄÉ¤¦³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¦±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¸ø¼°Àï¤ò¹Ô¤¦¶âÌÜÅö¤Æ»Üºö¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥»¥ê¥¨A¡Ë
¡¦FA¥«¥Ã¥×¤È¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Î2¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤ÏÆüÄø¤¬²áÌ©¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤ò°ì¤ÄÇÑ»ß¤¹¤ë¤Ù¤
¡¦»Ä¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Ç¤ÎH¡õA¡¦2nd¥ì¥°À©ÅÙ¤Ï²þÁ±¤¹¤Ù¤¡Ê¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë
ºòº£¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ5Âç¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾åµ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ä¥»¥ê¥¨A¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Í¡¼½Å»ë¤Î»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·ù°´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥°±¿±Ä¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ðµð³Û¤ÎÃæÅì¥Þ¥Í¡¼¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ÏÍÆñ¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±ó¤¯Î¥¤ì¤¿°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¸ø¼°Àï¡Ê¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ã¥Ñ3»î¹ç¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã3»î¹ç¡Ë¤ò¹Ô¤¦ÉÔ²Ä²ò¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ³°±óÀ¬¤Ë¤è¤ëÈèÏ«ÃßÀÑ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥í¥É¥êÅù¡¢Áª¼ê¼«¿È¤¬²áÌ©ÆüÄø¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò¶¯¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²á¹ó¤ÊÆüÄø¤Ë¤è¤êÁª¼ê¤Î²ø²æ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²áÌ©ÆüÄø¤ò²óÈò¤·¤¿¤«¤é¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¸µ¡¹¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤«¤é²áÌ©ÆüÄø¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤³¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢²þ¤á¤Æ¥¯¥é¥Ö¿ô¤äÆüÄø¤Î²þÁ±¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÕ¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯18¥Á¡¼¥àÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤«¤é¤ÏµÕ¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¼Á¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î°ì¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢²¼Éô¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¶â¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²áÌ©ÆüÄøÂÐºö¤È¤·¤Æ2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éFA¥«¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë°ú¤Ê¬¤±¤ÎºÆ»î¹çÀ©ÅÙ¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÆ»î¹çÀ©ÅÙ¤¬µ®½Å¤Ê¼ýÆþ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î2Éô¡¢3ÉôÅù¤Î²¼Éô¥ê¡¼¥°¤ËÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤«¤é¡ÖÍµÊ¡¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¤¿À©ÅÙ²þ°¡×¤ÈÈóÆñÀ¼ÌÀ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ë
J¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë²áÌ©ÆüÄø¤Î¸½¾õ
¤µ¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î²áÌ©ÆüÄø¤À¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤ÎÌäÂê¤Ï»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ë²áÌ©ÆüÄø¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê1¡ËJ1¤Ï20¥¯¥é¥Ö
¡Ê2¡ËACL¤Ç¤Î¹ñ³°±óÀ¬
¡Ê3¡ËÅ·¹ÄÇÕ¡Ü¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤¬2¤Ä³«ºÅ
¡Ê1¡ËJ1¤Ï20¥¯¥é¥Ö
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥È¥Ã¥×¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤È¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ï18¥¯¥é¥ÖÀ©¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¡£¶¥µ»¿Í¸ý¡¢¥¯¥é¥Öµ¬ÌÏ¡¢¼ýÆþ³ÛÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤è¤ê¤â¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¿ô¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ê2¡ËACL¤Ç¤Î¹ñ³°±óÀ¬
¤Þ¤À¥í¥·¥¢¤¬CL¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢°ÜÆ°¤Î²á¹ó¤µ¤«¤é¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Õ¡¦¥â¥¹¥¯¥ï¤äCSKA¥â¥¹¥¯¥ï¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡Ö¥â¥¹¥¯¥ïÁ÷¤ê¤À¡×¤ÈÃ²¤¯À¾Â¦¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡á¥â¥¹¥¯¥ï´Ö¤è¤êÅìµþ¡á¥·¥É¥Ë¡¼´Ö¤ÎÊý¤¬°ÜÆ°»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¤¡£
¥í¥ó¥É¥ó¡á¥â¥¹¥¯¥ï¤ÏºÇÃ»¤Ç4»þ´ÖÄøÅÙ¡¢Åìµþ¡á¥·¥É¥Ë¡¼¤Ï10»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎCL¤è¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎCL¤ÎÊý¤¬²á¹ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤êÆüÄø´ËÏÂ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ê3¡ËÅ·¹ÄÇÕ¡Ü¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤¬2¤Ä³«ºÅ
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Åù¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤Ï°ì¤Ä¤Î¹ñ¤¬ÂçÈ¾¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÆüËÜ¤Ï2¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀï¤¦¤¿¤á¡¢ÆüÄøÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¡£
°Ê¾å¡¢3¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤º¤ì¤â²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¤¿¤ÀÊÑ¤¨¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢J1¤Î20¥¯¥é¥ÖÀ©¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âË¾¤Þ¤·¤¯¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî¡¢1999¡Á2004Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï16¥¯¥é¥ÖÀ©¤ÇJ1¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡Ê¤½¤Î¸å¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÆÃÎã¤ò½ü¤2005¡Á2023Ç¯¤Þ¤Ç18¥¯¥é¥ÖÀ©¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤«¤é¤Ï20¥¯¥é¥ÖÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
²áµî¡¢16¥¯¥é¥ÖÀ©¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¸µ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊACL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏAFCÂ¦¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤¦¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ï¸½ºß¤ÎAFC¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤¬Äã¤¤¤¿¤á²¿¤«°Õ¸«¤·¤Æ¤â²þÁ±¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¥«¥Ã¥×Àï¤ÏÄ¹Ç¯¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Þ¥¶¥¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¼Ò¤«¤é¤Î²¸µÁ¤È¤¤¤¦±ï¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÇÑ»ß¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÌá¤ë¤¬¡ÖJ1¤Î¥¯¥é¥Ö¿ô¤ò16¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¸º¤é¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
J1¤Î¥¯¥é¥Ö¿ô¤ò16¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¸º¤é¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³
ÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯3ÅÀ¡£
¡Ê1¡ËJ1¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÎÂçÈ¾¤Ï20¥¯¥é¥ÖÀ©ÅÙ¤Ë»¿À®
¡Ê2¡ËJ2¡¢J3¤È¥¯¥é¥Ö¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×À¤¢¤ê
¡Ê3¡Ë¾¯¿ôÀº±Ô¤è¤ê¿þÌî³ÈÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¤½¤ì¤¾¤ìÍýÍ³¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê1¡ËJ1¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÎÂçÈ¾¤Ï20¥¯¥é¥ÖÀ©ÅÙ¤Ë»¿À®
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯¤Ë¹ß³Ê¤Ê¤·¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë20¥¯¥é¥ÖÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëºÝ¤ËJ¥ê¡¼¥°Â¦¤«¤é¡ÖÆÃÎã¤È¤·¤Æ20¥¯¥é¥ÖÀ©¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢2021Ç¯¤ÏJ1¤«¤é4¥Á¡¼¥à¹ß³Ê¤µ¤»¤Æ¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï18¥¯¥é¥ÖÀ©¤ËÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£
¥³¥í¥Ê¤òÍýÍ³¤È¤·¤ÆÆÃÎã¤Ç¹ß³Ê¤Ê¤·¤Ë¤·¤ÆJ1¥¯¥é¥Ö¿ôÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆÃÎã²ò½ü¤Ç¥¯¥é¥Ö¿ô¤òÌá¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤³¤Î»þ¡¢¡Ö4¥Á¡¼¥à¹ß³Ê¡¢18¥¯¥é¥ÖÀ©¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥é¥ÖÂ¦¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿ôÇ¯¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¿ô¤ò18¤«¤é20¤ËÁý¤ä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢J1¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÏËþ¾ì°ìÃ×¤Ç»¿À®¡¢¥¯¥é¥Ö¿ôÁý¤Ë»ê¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÖJ1¤Î¥¯¥é¥Ö¿ô¤òÂ¿¤¯¤·¤¿¤é²áÌ©ÆüÄø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÈ¿ÂÐ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖJ1¤Î¥¯¥é¥Ö¿ô¤ÏÂ¿¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
²¿¸Î¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï»¿À®¤Ê¤Î¤«¡©¥·¥ó¥×¥ë¤ËÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤À¡£
¡¦»î¹ç¿ô¤¬Áý¤¨¤ÆÆþ¾ìÎÁ¼ýÆþÁý
¡¦J2¤ËÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡ÊJ1¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ë
18¥¯¥é¥ÖÀ©¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð4»î¹çÁý¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¤Ï¤½¤ÎÊ¬ÁýÂç¡¢Ïª½ÐÅÙ¤â¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢18¥¯¥é¥ÖÃæ3¥¯¥é¥Ö¹ß³Ê¤è¤ê¡¢20¥¯¥é¥ÖÃæ3¥¯¥é¥Ö¹ß³Ê¤ÎÊý¤¬»ÄÎ±¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤³¤ÎÆóÂçÍýÍ³¤«¤é¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤¬³ÈÂçÏ©Àþ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸½¾ì¤Î»Ø´ø´±¡¢Áª¼êÃ£¤«¤é¤¹¤ë¤ÈµÕ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë´ÆÆÄ¤Ï²áÌ©ÆüÄø¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥í¥ó¥ÈÂ¦¤¬»¿À®¤È¤¤¤¦·Á¤À¡£
¡Ê2¡ËJ2¡¢J3¤È¥¯¥é¥Ö¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×À¤¢¤ê
¸½ºß¡¢J1¡¢J2¡¢J3¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬20¥¯¥é¥Ö¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¹Ô¤Î½Õ½©À©¤«¤é½©½ÕÀ©¤Ø¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ÎºÝ¡¢20¥¯¥é¥Ö¤ÇÅý°ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¿ôÅý°ì¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¸½¹Ô¤Î¥·¡¼¥º¥óÀ©¤Î¾ì¹ç¡¢¾º³Ê¡¦¹ß³Ê¤¬12·îÃæ¤Ë·èÄê¤·¤Æ2·î¤«¤é¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ëÁ°¤Ë³Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³ÎÊÝ¤ËÆ°¤±¤ë¡£
°ìÊý¡¢½©½ÕÀ©¤È¤Ê¤ë¤È¾º³Ê¡¦¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ï5·îº¢¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤ª¤ê¿·Ç¯ÅÙ¤âÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
J¥¯¥é¥Ö¤ÎÂçÈ¾¤Ï¼«Á°¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¼Ú¤êÊª¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ÈÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»öÁ°Ä´À°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£5·îº¢¤ËJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢18¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿J1¤«¤é22¥¯¥é¥Ö¤ÎJ2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»î¹ç¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î²ñ¾ì³ÎÊÝ¤Ë¹²¤Æ¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¡£
¤·¤«¤·¡¢J1¡ÁJ3¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¾º³Ê¡¦¹ß³Ê¤·¤è¤¦¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¿ô¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÇ¯ÅÙ¤äÇ¯¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤°¥·¡¼¥º¥óÀ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¿ô¤ÏÅý°ì¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ê¡¢J1¤À¤±16¥¯¥é¥Ö¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ê¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é½©½ÕÀ©¤ò»ß¤á¤í¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¡Ë¡£
¡ÖJ2¤äJ3¤â16¤Ë¥¯¥é¥Ö¿ô¸º¤é¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Æ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢»î¹ç¿ô¸º¤Ï¼ýÆþ¸º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤âº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¾¯¿ôÀº±Ô¤è¤ê¿þÌî³ÈÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Á°½Ò¤Î¡Ö¡Ê1¡ËJ1¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÎÂçÈ¾¤Ï20¥¯¥é¥ÖÀ©ÅÙ¤Ë»¿À®¡×¤È¡Ö¡Ê2¡ËJ2¡¢J3¤È¥¯¥é¥Ö¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×À¤¢¤ê¡×¤ÏÌÜÀè¤ÎÏÃ¡¢»öÌ³Åª¤Ê¼êÂ³¤¤ÎÏÃ¡¢¤¤¤ï¤Ð¥ß¥¯¥í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¡Ê3¡Ë¾¯¿ôÀº±Ô¤è¤ê¿þÌî³ÈÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ÐÁý¤ä¤¹¤À¤±¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤·¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤âÁý¤¨¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÏÃ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
²áÌ©ÆüÄø²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò16¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£°ìÊý¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÊ¬¡¢¥×¥í¤Î¥¯¥é¥Ö¿ô¤Ï¸º¤ê¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤â¸º¤ë¡£
¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤J2¤äJ3¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿Áª¼ê¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄìÊÕ¤Î³ÈÂç¡¢¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ù¤¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤è¤¯¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î°ã¤¤¡¢ÆüËÜ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¡×¤È¤·¤Æ°ìÍÍ¤Ë¡ÖÅÚÂæ¡¦ÄìÊÕ¤Î³ÈÂç¤¬ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤è¤êô£¤«¤ËÀ¨¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¤¤»ëºÂ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¥ß¥¢²½¤ÇJ1¤ò16¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢²áÌ©ÆüÄø¤À¤í¤¦¤È³ÈÂçÏ©Àþ¤Ç¥×¥í60¥¯¥é¥Ö¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÄì¾å¤²¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ï°ìÄêÄøÅÙÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
20¥¯¥é¥ÖÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÂÐ±þºö
°Ê¾å¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²áÌ©ÆüÄø¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤ÇÆ±ÍÍ¤Î²ÝÂê¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âJ1¤Î¥¯¥é¥Ö¿ô¤ò¸º¤é¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¤Î»ä¤Î·ëÏÀ¤Ï¡¢¡Ö²áÌ©ÆüÄø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ï¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯²½Éô¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼²ÄÇ½¤ÊÀïÎÏ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¥¹¥«¥Ã¥ÉÊÔÀ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¶î»È¤·¤ÆºÇÂç¸Â¡¢Áª¼ê¤ÎÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤¹¤ëºÓÇÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¡È²áÌ©ÆüÄøJ¥ê¡¼¥°¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥¯¤ÊÊä¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¤»¤º¥¹¥¿¥á¥ó¸ÇÄê²½¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë´ÆÆÄ¤ÏÈá»´¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤·¡¢·ë²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£