◇ナ・リーグ ドジャース5―0フィリーズ（2025年9月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる51号を放ち、ライバルのシュワバーに2本差に迫った。

3―0の8回、先頭で迎えた第4打席、相手先発左腕・ルサルドが投じた6球目、真ん中付近のスイーパーをフルスイング。打球は高く美しい弧を描き、中堅右側のスタンドへと飛び込んだ。大谷は打った瞬間、本塁打を確信。大歓声を背に受けながら、ゆっくりと打球の行方を見届けつつ、ダイヤモンドを一周した。

本塁打球をつかんだのは、筋金入りのドジャースファンだった。ロサンゼルス郊外に住むタイラー・コーさん（34）。「生涯のドジャースファンで、シーズンチケットホルダーだ」と胸を張るコーさんは「ここで2年くらいずっとここに座って、待って、待っていた。その瞬間を。だから本当にうれしい、うれしい、うれしいよ」と声を震わせた。

コーさんにとって、ドジャースはすでに生活の一部となっている。「今年は開幕戦で日本に行ったんだ」と笑い「日本の野球文化は世界一だと説明しなきゃならないくらいだ」と振り返る。「翔平は今年もMVPを取る選手で史上最高の野球選手なんだ。今まで生きた中で。彼がやっていることは、本当にそういうレベルだ。すごいよ」と称賛の言葉は尽きなかった。