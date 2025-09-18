²ñµÄÃæ¤ËÏ¤Î§¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤êµßµÞÈÂÁ÷¡ÄÇ¯¼ý1,200Ëü±ß¡¦48ºÐÌ¤º§ÉôÄ¹¡¢ÉÂ±¡¤Ç¥µ¹â½»¤Î75ºÐÊì¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¥ï¥±
¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º³Û¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ò³«¤±¤Ð°ì½Ö¤Ç¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ñ»º¤Î¤¦¤Á¡ÖÌÀÆü¤Þ¤Ç¤Ë¸½¶â²½¤Ç¤¤ë³ä¹ç¡×¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆÈ¿Èµ®Â²¤Î48ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó
È¾¾ìÃÒ¹°¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿48ºÐ¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£»äÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß¤ÏÉôÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£³°¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢µÙÆü¤Ï¥´¥ë¥Õ¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤òËþµÊ¤·¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤¬½¬´·¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯¼ý¤Ï1,200Ëü±ß¡£ÆÈ¿È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏ¯¤é¤«¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
È¾¾ì¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÂ¾³¦¡£75ºÐ¤ÎÊì¤Ï¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ê¥µ¹â½»¡Ë¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈñÍÑ¤ÏÈ¾¾ì¤µ¤ó¤¬»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ñÌ£¤ä¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë°ìÊý¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤âÇ®¿´¤Ç¡¢¶âÍ»»ñ»º¤Ï1,500Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄÃæ¡¢ÆÍÁ³¡ÄÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èá·à¤Ë¿ÍÀ¸°ÅÅ¾
¤½¤ÎÆü¡¢È¾¾ì¤µ¤ó¤Ï½µ¼¡¤ÎÄêÎã²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉôÄ¹¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¡¢µÞ¤ËÆ¬¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¯¸À¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤Þ¤¯ËÂ¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï¤Î§¤¬²ó¤é¤º¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê²»¤·¤«½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Æ±Î½¤¬¤¹¤°¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢²ñµÄ¤ÏÃæÃÇ¡£Æ±Î½¤¿¤Á¤Î¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢µßµÞ¼Ö¤¬¸Æ¤Ð¤ì¡¢È¾¾ì¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ï¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¡×¡£Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÈà¤ò½±¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹´üÆþ±¡¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡£Êì¤¬¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä
¹¬¤¤¤Ë¤âÈ¯¸«¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ÀÍÕ¤òÁà¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¾ã³²¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½èÃÖ¤Î¤¢¤È¡¢ÀÅ¤«¤ÊÉÂ¼¼¤Ç°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¾¾ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¡¢ÀäË¾´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¤¬¡¢»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦Êì¤Î»Ñ¤¬¡¢È¾¾ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾¹¼ºÉ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ
µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¯¤È¡¢¼¡¤ËÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£Æþ±¡¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¸Â³Û¤Ï¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£È¾¾ì¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â³Û¤Ï·î³ÛÌó25Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï°åÎÅÈñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤ä¿©»öÂå¡¢°áÎà¤äÆüÍÑÉÊ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÈñ¤Ê¤É¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢3½µ´Ö¤ÎÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¦°åÎÅÈñ¼«¸ÊÉéÃ´¡Ê¾å¸ÂÅ¬ÍÑ¡Ë¡§Ìó25Ëü5,000±ß
¡¦º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¡¢¿©»öÂå¡¢ÆüÍÑÉÊÈñ¤Ê¤É¡§Ìó21Ëü5,000±ß
¹ç·×¡§Ìó47Ëü±ß
¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÉÂ±¡¤Ë°Ü¤ê¡¢2¥õ·îÆþ±¡¤·¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°åÎÅÈñ¼«¸ÊÉéÃ´¡Ê¾å¸ÂÅ¬ÍÑ¡Ë¡§Ìó25Ëü±ß ¡ß 2¥õ·î = Ìó50Ëü±ß
¡¦¿©»öÂå¡¢ÆüÍÑÉÊÈñ¤Ê¤É¡§Ìó16Ëü4,000±ß
¹ç·×¡§Ìó58Ëü4,000±ß
Áí¹ç·×¶â³Û¤ÏÌó113Ëü4,000±ß¤Ç¤¹¡£
»ñ»º¤Ï1,500Ëü±ß¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
Æþ±¡¤«¤é¿ô½µ´Ö¸å¡¢È¾¾ì¤µ¤ó¤Ï¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤¿Êì¿Æ¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÚ¤ê½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¤¿¤á¤é¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Ïµç¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¡Ä¡Ä¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
»ñ»º¤¬1,500Ëü±ß¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡½¡½¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢È¾¾ì¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤Î´ÉÍýÊýË¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µëÍ¿¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤Ï80Ëü±ß¤Û¤É¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤éËè·î¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÈÄÂ¡¢¸÷Ç®Èñ¡¢Êì¿Æ¤Î»ÜÀßÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢Ìó40Ëü±ß¤¬¼«Æ°¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µëÍ¿¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏNISA¤äiDeCo¤È¤¤¤Ã¤¿Åê»ñ¸ýºÂ¤Ø¼«Æ°Åª¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ëÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ»º1,500Ëü±ß¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤iDeCo¤ä¡¢²òÌó¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ëÄê´üÍÂ¶â¡¢¤½¤·¤ÆÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°¡¦Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ï¡¢ËÜÍè¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ê¤É¤ò»È¤¨¤Ð¿ôÆü¤Ç¸½¶â²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÂµ¤¤Ç¿´¿È¤È¤â¤ËËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎËÜ¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê£»¨¤ÊÇäµÑ¼êÂ³¤¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂå¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Æþ±¡Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä¡¢ÅöÌÌ¤ÎÀ¸³èÈñ¡¢Êì¿Æ¤Î»ÜÀßÈñÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄì¤ò¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢È¾¾ì¤µ¤ó¤ÏÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¼«Éé¤«¤é¡¢Ì±´Ö¤ÎÊÝ¸±¤Ë¤ÏÌ¤²ÃÆþ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£·ò¹¯ÊÝ¸±¤«¤é¡¢µëÍ¿¤Î¤ª¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î2¤¬ºÇÄ¹¤ÇÄÌ»»1Ç¯6¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡Ö½ýÉÂ¼êÅö¶â¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì±´Ö¤ÎÊÝ¸±¤â´Þ¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤â¤·¤â¤ÎºÝ¤ÎµëÉÕ¶â¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤¬½ñÎà¤òÂ·¤¨¤Æ¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿½ÀÁ¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöºÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¾¾ì¤µ¤ó¤Ï¡¢»ñ»º¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¸½¶â¤¬¤Ê¤¤¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼´íµ¡¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¼«Ê¬¤¬»Ù¤¨¤ë¤Ù¤Êì¤Ë¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ËÈ÷¤¨¤ë½ÅÍ×À
Ç¾Â´Ãæ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¶ÐÏ«À¤Âå¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó7³ä¤ÏÂç¤¤Ê²ð½õ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Þ¤Ç²óÉü¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÉü¿¦Î¨¤Ï50¡Á60%¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¾¾ì¤µ¤ó¤â·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎËö¡¢4¥õ·î¸å¤Ë¤Ï¿¦¾ìÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÎÊì¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ë´¤Éã¤¬Êì¤Î¤¿¤á¤Ë°ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤ò¡¢Â©»Ò¤ÎÉÔ³Ð¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤ÈÊì¤Ë¤³¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ëü°ì¤Î¤È¤¤Ë¤¹¤°»È¤¨¤ë¸½¶â¤ò¾ï¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¡¢Ï·¸åÉÔ°Â¤¬Ëü±ß¤¹¤ëºòº£¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¾Íè¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»ñ»º¤¬¡¢ºÇ¤â½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë»È¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤¬¡¢¶ÛµÞ»þ¤ËÈ÷¤¨¤¿Î®Æ°À»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£