劣悪な環境でネコを飼育し10匹以上を衰弱死させたなどとして、熊本市に住む女が逮捕されました。

【写真を見る】現場写真 たくさんのネコが運ばれた

動物愛護管理法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市北区の無職、宮田由紀容疑者(51)です。

警察によりますと、宮田容疑者は去年2月ごろから今年6月にかけて、住宅と、住宅に隣接する貸家内で、ネコの排泄物や死骸を放置した不衛生な環境で、十分な餌をやらずにネコ13匹を衰弱死させるとともに、12匹を飼育する虐待をした疑いが持たれています。

警察によりますと「宮田容疑者に預けたネコが死んでいる」と110番通報があり、熊本市動物愛護センターや警察が詳しく調べていました。

警察の調べに宮田容疑者は「預かるネコが増えていき、飼育の費用や手間が増え面倒になっていった」と、容疑を認めているということです。

警察は、132匹分のネコの頭蓋骨を確認していて、死んだネコはさらに増えるとみています。

