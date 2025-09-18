3個目の熱帯低気圧が発生

気象庁によりますと、きょう（18日）未明にウェーク島近海で熱帯低気圧が発生したということです。

熱帯低気圧は、ウェーク島近海をゆっくりと西に進んでいて、中心気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

今後の進路は？

熱帯低気圧の中心は、



きょう（１８日）午後6時にはウェーク島近海

中心気圧は１００８ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートル



あす（１９日）午前6時までには台風になりウェーク島近海

中心気圧は１００４ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（２０日）午前6時には南鳥島近海

中心気圧は１００４ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



２１日午前6時には南鳥島近海

中心気圧は１００４ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



２２日午前３時には南鳥島近海

中心気圧は１００４ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



２３日午前３時には小笠原近海

中心気圧は１００４ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



の予想となっています。

２個目の熱帯低気圧は？

気象庁によりますと、きのう（17日）正午、フィリピンの東で“台風のたまご”となる「熱帯低気圧」が発生したということです。



熱帯低気圧a（17日・正午現在）の

中心気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートル、



ということです。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

今後の進路は？

熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風へ発達する見込みで、



あす（１９日）午前９時には

フィリピンの東で進路は西北西、

中心気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル、



２０日午前９時には、

フィリピンの東で進路は北北西、

中心気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル、



２１日午前９時には、

フィリピンの東で進路は西北西、

中心気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル、



２２日午前９時には、

沖縄の南で進路は西北西、

中心気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大瞬間風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



が予想されています。

1個目の熱帯低気圧は？

熱帯低気圧aは、24時間以内に台風へ発達する見込みです。ルソン島を時速15kmの速さで北西へ進んでいます【画像③】。

