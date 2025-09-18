【台風情報】トリプル台風発生へ 新たに発生した「台風のたまご」熱帯低気圧は日本列島方面へ 16日間の天気シミュレーション【台風どこへ？気象庁・18日午前9時更新】
3個目の熱帯低気圧が発生
気象庁によりますと、きょう（18日）未明にウェーク島近海で熱帯低気圧が発生したということです。
【画像を見る】トリプル台風発生か？ 台風のたまご・熱帯低気圧が発生 詳しい進路予想
熱帯低気圧は、ウェーク島近海をゆっくりと西に進んでいて、中心気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
今後の進路予想図は【画像①】の通りです。
今後の進路は？
熱帯低気圧の中心は、
きょう（１８日）午後6時にはウェーク島近海
中心気圧は１００８ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートル
あす（１９日）午前6時までには台風になりウェーク島近海
中心気圧は１００４ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（２０日）午前6時には南鳥島近海
中心気圧は１００４ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
２１日午前6時には南鳥島近海
中心気圧は１００４ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
２２日午前３時には南鳥島近海
中心気圧は１００４ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
２３日午前３時には小笠原近海
中心気圧は１００４ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
の予想となっています。
２個目の熱帯低気圧は？
気象庁によりますと、きのう（17日）正午、フィリピンの東で“台風のたまご”となる「熱帯低気圧」が発生したということです。
熱帯低気圧a（17日・正午現在）の
中心気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートル、
ということです。
今後の進路予想図については【画像②】の通りです。
今後の進路は？
熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風へ発達する見込みで、
あす（１９日）午前９時には
フィリピンの東で進路は西北西、
中心気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル、
２０日午前９時には、
フィリピンの東で進路は北北西、
中心気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル、
２１日午前９時には、
フィリピンの東で進路は西北西、
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル、
２２日午前９時には、
沖縄の南で進路は西北西、
中心気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大瞬間風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
が予想されています。
1個目の熱帯低気圧は？
熱帯低気圧aは、24時間以内に台風へ発達する見込みです。ルソン島を時速15kmの速さで北西へ進んでいます【画像③】。
今後16日間の各地の予報は【画像④～⑪】の通りです。
今後の気象情報に注意してください。