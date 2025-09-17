この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで話題の動画「【医学部】部活を辞めずに合格を目指す！勉強との両立の秘訣３つのポイント」が公開され、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、医学部志望の高校生とその親に向け、部活と受験勉強をどう両立させるか、独自の見解を語った。



動画の冒頭、道山氏が紹介したのは「中学時代に挫折を味わい、勉強に対する気持ちが上がらない」という私立高校2年男子の母からの相談。部活（バスケ）をやめずに医学部を目指したいが、現状では学力に自信がなく「自分は一つのことしかできない」と悩む息子の姿が映し出された。



道山氏はまず、「両立が難しいのは医学部に限らず、レベルの高い大学受験でも共通する悩み」としながら、「結論から言うと、浪人という選択肢を提案してあげればいい」とアドバイス。「受かれば現役合格、ダメなら浪人して再挑戦。それを前提に親子で支援期間を話し合うことが重要」とし、「医学部に入る多くの人が実際は浪人している。焦らず自分のペースで挑戦を続けてほしい」と医学部受験生の実情も解説した。



さらに、「部活をやめて勉強に専念すべきか」について、自身の体験を交えながら「やりたいことを諦めると人生で一生後悔する。バスケは高校三年間の今しか全力でできない。勉強は浪人すればいつでもできる」と強調。「僕自身も、その時にしかできない経験を逃さず選んできた。今しかない『青春』を大切にすべき」と背中を押す発言が印象的だ。



最後に道山氏は「この判断は医学部以外にも通じる。今後も子育てや進路の悩みに答えていく」と自身のプロとしての姿勢を示し、視聴者に自サイトでの無料相談を積極的に利用してほしいと呼びかけ、動画を締めくくった。