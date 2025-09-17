【9月17日 出荷開始】 「1/700 特002 日本海軍戦艦 金剛（昭和19年/捷一号作戦）」：3,080円 「1/700 特002EX-1 日本海軍戦艦 金剛（昭和19年/捷一号作戦）」：4,290円

「1/700 特002 日本海軍戦艦 金剛（昭和19年/捷一号作戦）」

フジミ模型は、プラモデル「1/700 特002 日本海軍戦艦 金剛（昭和19年/捷一号作戦）」を9月17日に発売する。価格は3,080円。

本商品は、レイテ沖海戦時の対空兵装を強化した姿から最終時の姿の戦艦金剛を細密造形パーツでプラモデル化したもの。標準仕様（STD版）となり、手軽に製作をできるよう最小限のパーツで構成されている。

また、標準仕様（STD）に精密艤装パーツを追加し、零式水偵/探照灯はクリア成形でリアルさを追求した「1/700 特002EX-1 日本海軍戦艦 金剛（昭和19年/捷一号作戦）」も同日より出荷される。価格は4,290円。

いずれも艦橋部に21号電探および22号電探、後部マストには13号電探を搭載し、二番・三番主砲の天蓋に増設機銃座を装備。底部は含まない洋上模型となっている。

1/700 特002 日本海軍戦艦 金剛（昭和19年/捷一号作戦）

価格：3,080円

付属内容：ランナー×17、組立説明書×1、デカール×1

【付属デカール】

・軍艦旗や艦載機のマーキングを収録

1/700 特002EX-1 日本海軍戦艦 金剛（昭和19年/捷一号作戦）

価格：4,290円

付属内容：ランナー×17、組立説明書×2、デカール×2

【付属デカール】

・軍艦旗や艦載機のマーキングを収録したデカール1枚

・艦尾艦名や喫水表記などを収録したデカール1枚

(C)FUJIMI. All rights researved.

※発売日は流通により前後する場合があります。