25-26シーズンのCLリーグフェーズ開幕が近づいている。



開幕カードはPSV対ユニオン・サン・ジロワーズ、アスレティック・ビルバオ対アーセナルの2試合。



『BBC』はCLのスタートに先駆けて、今季の優勝クラブを予想した。予想したのは同メディアの記者や解説者、セオ・ウォルコット氏のような元プロ選手、そしてAIと『OPTA』のスーパーコンピューターが参加。計16票が集まり、その中で最も支持を得たのが7票のリヴァプールだ。





『BBC』の記者であるジョン・マレー氏はリヴァプールの優勝を予想する理由に、今夏の大型補強を挙げた。フロリアン・ヴィルツに始まりウーゴ・エキティケ、そしてアレクサンデル・イサクと実力者を次々に獲得し、市場の主役としてシーズンをスタートさせた。ここまでのリーグ戦では苦戦が見られるも、無傷の4連勝。直近のバーンリー戦では後半アディショナルタイムにPKを決めて勝ち点3を得た。次に票を集めたのは、パリ・サンジェルマンとレアル・マドリードの2チーム。それぞれが3票を獲得している。PSGはやはり昨季の圧倒的な優勝が大きく、連覇が期待されている。スペインのギジェム・バラゲ氏はPSGに新たな成功の時代がやってきたと分析した。白い巨人を推すロリー・スミス氏はレアルの各選手の個の力に注目している。シャビ・アロンソ体制のスタートから間もないこともあって連携面では改善の余地があるものの、個の力で欧州を勝ち取れると予想している。唯一アーセナルに票を入れたウォルコット氏はその理由に新加入FWヴィクトル・ギェケレシュの存在を挙げた。今季のプレミアでは早くも3ゴールを挙げており、CLでもその力を発揮することはできるのだろうか。最も票を集めたリヴァプールの初戦は18日、アンフィールドでのアトレティコ戦でスタートする。