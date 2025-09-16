食べ盛り小中学生「バラバラ起床時間」朝食準備だけで疲れる…→“1人前”すぐ作れる冷凍ピザで解決【ママリ】
忙しい朝や夕方、サクッと満足感があるものを食べたい
日々忙しいパパやママにとって、朝や夕食前の時間はバタバタですよね。そしてそんな時間帯にこそ、子どもの「おなかすいた」が重なることも。朝は親子ともにきちんとエネルギー補給したいですし、保育園や学校帰りの「おなかすいた！」にはできるだけ早く応えてあげたいところ。
わたしは5時半に起床してから
身支度してノンストップで
お弁当やら朝ごはんやら作って
子供ら起こして～食べてる間に準備して～
送り出して～送って～、、
は、、、朝ごはん食べてない
ってなっていて、手軽にとりたいけど
健康も気になるし、お金も気になるし、、
保育園から帰ってくるとすぐ
お腹空いたというのですが
そういう時みなさんどうしてますか？😅
保育園ではおやつ食べてきてるし
今食べると夕飯食べなそうだし
かと言って夕飯食べさせるには時間早いし…
毎日お腹すいたと言われて
バナナ食べさせたり
冷凍しておいたホットケーキ食べさせたり…
朝や夕方の時間はとても忙しいものの、ちょうどおなかが空く時間。バタバタして手間をかける余裕はないからこそ、サクッと食べられて満足感があるものがあるといいですよね。
筆者も小中学生の子どもがいますが、部活の朝練がある長男と娘では起きる時間が1時間ほど違います。食事を一気に用意すると娘の分は冷めてしまいますが、2回も何か作るのは面倒です。また、できれば火を使わず、汚れる食器も最小限がいい…そんな思いはありつつも、なかなか最適解を見つけられずにいました。
井村屋『mini PIZZA ベーコン＆チーズ』を試してみた
子どもにパッと食べさせられて、かつ食べ盛りの子どもでも満足できる食品を求めていた筆者は、新商品『mini PIZZA ベーコン＆チーズ』を試してみることに。結果、この手のひらサイズのピザはまさに「かゆいところに手が届く」おいしい一品でした。
ほんの数分で作れる手軽さ
内袋のまま電子レンジで温めたあと、トースターで少し焼くだけなので、忙しい朝や疲れた日でもラクラク調理できます。準備、後片付けの手間がほとんどかからないのが嬉しいポイントです。
子どもたちがバラバラに起きてきても、サッと温められるのでストレスなく出せました。
朝食やおやつにぴったりなサイズ感
手のひらサイズのミニピザなので、子ども1人分の朝食や、ちょっと小腹が空いたときのおやつにぴったり。食べたいときに食べたい分だけ取り出せるので、むだがありません。
写真は小学5年生の娘が手に持ったところです。このように縦に持っても具材が落ちてしまうことなく食べやすそうでした。
食べ盛りの小中学生のわが家の子どもたちは、このピザに加えてヨーグルトやバナナを食べて登校していました。
具材しっかりで満足感◎
具材は食べ応えのあるベーコンと、とろーり濃厚なチーズがたっぷり。冷凍食品とは思えないほど本格的な味わいで、子どもから大人までみんなが満足できるおいしさです。
焼いた食パンなどでは物足りないということがあった子どもたちですが、ピザという特別感にうれしそうでした。具材がのっている分、満足感もあったようです。
常に冷凍庫に置いておきたい、レギュラー候補の一品に
手軽に調理できて、小腹を満たしてくれる『mini PIZZA ベーコン＆チーズ』。おいしさも手軽さも申し分なく、冷凍庫にストックしておきたい食品でした！
忙しい朝の朝食や、学校から帰ってきた子どもの「なんか食べるものない？」に応えるお手軽グルメとして、ぜひ試してみてくださいね。
