ºÇ¹â»þÂ®320¥¥í¤ÎTGV¤¬Áö¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅ´Æ»²¦¹ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡Åìµþ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÏÃÂê¤ò¥²¥Ã¥È¡Ú¥³¥é¥à¡Û
º£²ó¤Ï¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ³¤³°Å´Æ»¤ÎÏÃÂê¡£¥º¡¼¥à¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÅ´¡ÊSNCF¡Ë¤Î±Ä¶È¥¥í¤ÏÁ´ÅÚ¤ÇÌó£³Ëü¥¥í¡£JR¡¢»äÅ´¡¢¸ø±Ä¸òÄÌ¤Ê¤É¤ò¤¢¤ï¤»¤¿ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤ÎÁ´±Ä¶È¥¥í¡ÊÌó2Ëü7000¥¥í¡Ë¤ò¤·¤Î¤®¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ´Æ»¡Ä¡Ä¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ320¥¥í¤Î¹âÂ®Îó¼Ö¡ÖTGV¡×¡Ê¥Æ¥£¡¼¥¸¡¼¥ô¥¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÆÉ¤ß¤Ç¤Ï¥Æ¥¸¥§¤Ù¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Îó¼Ö¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤¢¤é¤º¡£ÅÔ»Ô´ÖÎó¼Ö¤ÎIntercites¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥ë¥·¥Æ¡Ë¡¢´Ê°×¿²ÂæÌë¹Ô¤ÎCouchettes¡Ê¥¯¥Ã¥·¥§¡Ë¡¢ÉáÄÌÎó¼Ö¤ÎTER¡Ê¥Æ¡¼¥¦¡¼¥¨¥ë¡Ë¤ÈÂ¿»ÎºÑ¡¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Îó¼Ö¤ÎÎ¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Å´Æ»¤ÎÎ¬»Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼óÅÔ¤Î¥Ñ¥êÈ¯¤ÎTGV¤¬·ë¤Ö£²¤Ä¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¥É¥ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤Ç20µ¡´Ø¤¬ÍèÆü
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ´Æ»¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹´Ñ¸÷³«È¯µ¡¹½¤¬Àè¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖSAKIDORI FRANCE¡Ê¥µ¥¥É¥ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë2025¡×¡£¥Õ¥é¥ó¥¹´Ñ¸÷³«È¯µ¡¹½¤ÏÄê´üÅª¤Ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¥É¥ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍèÆü¤·¤¿ÃÏÊý´Ñ¸÷¶É¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÍèË¬¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÇ¯£±²ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê´Ñ¸÷¾¦ÃÌ²ñ¡Ë¡£º£²ó¤ÏÌó20µ¡´Ø¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ï´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2025Ç¯£´·î¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Ç¤ÎÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤Ç¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤¬´Ñ¸÷·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥§¥¤¡Ê¡©¡Ë¤ÎÃæ¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÅ´Æ»·Ï¤Ï¥ì¥¢¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Å´Æ»¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏSNCF
ºÇ½é¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Å´Æ»¤Î¥ß¥Ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇ½é¤ÎÎ¹µÒÅ´Æ»¤Ï¡¢1832Ç¯¤Î¥ê¥è¥ó¡Á¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥ÌÌó50¥¥í¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Îµ¥Å«°ìÀ¼¤Î¤Á¤ç¤¦¤É40Ç¯Á°¡£¥ê¥è¥ó¤ÏÅö»þ¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¼¡¤°¥Õ¥é¥ó¥¹Âè£²¤ÎÅÔ»Ô¤ÇÎ¹µÒ¤È¤È¤â¤ËÀÐÃºÍ¢Á÷¤¬¼ç¤ÊÌòÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£
ÏÃ¤Ï£±À¤µª¤Û¤ÉÈô¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÅ´¤ËÅö¤¿¤ëSNCF¤ÎÃÂÀ¸¤ÏÂè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï³«ÀïÁ°Ç¯¤Î1938Ç¯¡£SNCF¤ÏSociete Nationale des Chemins de fer Francais¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£Chemins de fer¤Ï¡ÖÅ´¤ÎÆ»¡×¡£Å´¤ÎÆ»¤òÁö¤ë¾è¤êÊª¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÏÆüÊ©¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÅ´Æ»¤ÎÀï»þÅý¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÆüËÜ°Ê¾å¡£¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ²¼Å´¡Ê¥á¥È¥í¡áMetro¡ÒChemin de fer Metropolitain¡Ó¡Ë¤äÃÏÊý¤Î·ÚÊØÅ´Æ»¤Ê¤É¤ò½ü¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¤¬SNCF¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÅ°Äì¤·¤¿Å´Æ»¹ñÍ²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï»þÂÎÀ©²¼¡¢Ãæ±û½¸¸¢¤Î»×ÁÛ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â»þÂ®574.8¥¥í
Àï¸å¤ÎSNCF¤ÏÅÅ²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Å´Æ»¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËËþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬TGV¡£Train a Grande Vitesse¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¡¢Ä¾Ìõ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¹âÂ®Îó¼Ö¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤ÎTGV¤Ï¡¢¼óÅÔ¡¦¥Ñ¥ê¤ÈÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥ê¥è¥ó´Ö¡£1981Ç¯¤ÎÉôÊ¬³«¶È¤ËÂ³¤¡¢1983Ç¯¤ËÁ´ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TGV¤¬¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤Ë·ìÆ»¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¡£1990Ç¯¤Ë»þÂ®515¥¥í¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï574.8¥¥í¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÏ¿¡¢2015Ç¯£´·î¤ËÆüËÜ¤Î¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥«¡¼¤Î603¥¥í¤ËÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤âÅ´ÎØ¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊTGV¡¢¥Ð¥ê¡Á¥ê¥è¥ó¤ÎÆîÅìÀþ¡¦ÃÏÃæ³¤Àþ¡¢Æ±¡Á¥Ü¥ë¥É¡¼¡¢¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤ÎÂçÀ¾ÍÎÀþ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ©Àþ¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅ´Æ»Î¹¹ÔÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ
ÏÃ¤ò¥µ¥¥É¥ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÌá¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ª¥¯¥·¥¿¥Ë¡¼ÃÏÊý´Ñ¸÷¶É¤Ç¤¹¡£¥ª¥¯¥·¥¿¥Ë¡¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÉô13¸©¤ÎÏ¢¹çÂÎ¡£2016Ç¯£¹·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áí¿Í¸ýÌó580Ëü¿Í¡£¼óÅÔ¤Ï¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤«¤é¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤ØTGV¤Ï£µ»þ´Ö¼å¤ÇÁöÇË¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¯¥·¥¿¥Ë¡¼ÃÏÊý´Ñ¸÷¶É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ÍýÍ³¡¢¡Ö¡ÊEU¡ËRail Tourism Award¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅ´Æ»Î¹¹ÔÂç¾Þ¡Ë¡×¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤¹¡£¥ª¥¯¥·¥¿¥Ë¡¼ÃÏÊý´Ñ¸÷¶É¤Ï2023Ç¯¡¢EU Rair¡Ê¥æ¡¼¥ì¡¼¥ë¡Ë¤ÈETC¤ÎÅ´Æ»Î¹¹ÔÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ£²¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥æ¡¼¥ì¡¼¥ë¤Ï²¤½£Å´Æ»Î¹¹Ô¼ÔÉ¬·È¤Î¥æ¡¼¥ì¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤òÈ¯¹Ô¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡£ETC¡ÊThe Europrsn Trvel Commission¡Ë¤Ï¡¢EU¤Î´Ñ¸÷¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
Å´Æ»Î¹¹ÔÂç¾Þ¤Ï2021Ç¯¤ËÁÏÀß¡£Å´Æ»¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¼ÂÀÓ¤òµó¤²¤¿´Ñ¸÷ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤ÏºÇ½é¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Î¹¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÆÃÄê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉ½¾´¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Å´Æ»¥Ä¥¢¡¼Á´ÈÌ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¯¥·¥¿¥Ë¡¼ÃÏÊý´Ñ¸÷¶É¤ÏÅ´Æ»Î¹¹Ô¤ÎÍ½ÌóÊýË¡¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËPR¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤äSNS¤ÇÎó¼ÖÎ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤È¤ÎÏ¢·È¤âÀ®²Ì¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î±Ø
¥ª¥¯¥·¥¿¥Ë¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó´Ñ¸÷¶É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ø¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÅìÉô¤Î¥¢¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Ë±É¤¨¤¿¸ÅÅÔ¤Ç¡¢¿Í¸ýÌó9Ëü1000¿Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ¸ÍØ¡Ö¥¢¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó¤Î¶¶¤Ç¡×¤ÇÃÎ¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¡£1100Ç¯Âå¡¢¥í¡¼¥ÌÀî¤Ë²Í¶¶¤µ¤ì¤¿22Ï¢¤Î¥¢¡¼¥Á¶¶¡Ö¥µ¥ó¡¦¥Ù¥Í¥¼¶¶¡×¤Î´°À®¤ò½Ë¤¦²Î¤Ç¡¢¸½ºß¤â£´Ï¢¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¡Á¥¢¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó¤ÎTGV¤Ï£³»þ´Ö¼å¤Ç¡¢¥¢¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó´Ñ¸÷¶É¤Îà¿ä¤·á¤ÏTGV±Ø¡£TGV¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥ô¥£¥Ë¥ç¥óÃæ±û±Ø¤È¥¢¥ô¥£¥Ë¥ç¥óTGV±Ø¤Î£²±Ø¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤ËTGV±Ø¤Ï¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£2001Ç¯³«¶È¡£ÃøÌ¾¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤«¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¾è¤êÅ´¤ò
¥Õ¥é¥ó¥¹Å´Æ»¤Î¾Ò²ð¤Ï°Ê¾å¡£¥µ¥¥É¥ê¥Õ¥é¥ó¥¹½ÐÅ¸¼Ô¤âÆüËÜ¤ÇÅ´Æ»¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É°ìÄê¤Î¼ê´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÃÏ¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å´Æ»¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÅìµþ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¸½ÃÏ¤Ç¾è¤êÅ´¡¦»£¤êÅ´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
