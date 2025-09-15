「慢性疲労症候群」。言葉だけでは、想像もつかない病気です。その病名がわかるまで約20年かかったのが、難病当事者としての発信を行っているほか、獣医師としても活動するこんどうなつきさん（38）。毎日痛みがあり、まともな学校生活を送れなくなる 、帰宅途中に動けなくなる…そんな不調を抱える日々に── 。（全2回中の1回）

インフルエンザ直後から体に力が入らなくなって

── こんどうさんは2017年、31歳のときに難病「慢性疲労症候群」と診断されたそうです。生活に支障が出るほどの体のだるさ、筋肉痛、めまい、集中力や記憶力の低下など、さまざまな症状があるとのこと。症状を自覚したのはいつごろだったのでしょうか？

こんどうさん：とても元気なタイプで、子どものころは風邪もめったにひきませんでした。それが中学1年生でインフルエンザにかかった直後から、体に力が入らなくなりました。頭が割れそうなくらいの頭痛、立っていられないほどのめまい、腹痛など、体じゅうにさまざまな症状が出たんです。インフルエンザになり始めのときのような、倦怠感や関節の痛みが続いて…。つらくて学校を休みがちになりましたが、病院でさまざまな検査をしても異常なし。いつも「気のせい」「ストレスだと思います」と言われました。

具合の悪さを誰にも理解してもらえないから、自分でも「ただの甘えなのかもしれない」と、自信がだんだんなくなって…。当時は「きっとほかの人も自分と同じくらい体調が悪いものなんだ、それでも信じられないくらい頑張っているんだ」と、考えていました。私はなんて根性なしなんだろう、と自分を責めることも少なくなかったです。

中学時代は剣道部に所属していました。あるとき更衣室で動けなくなり、倒れてしまいました。まったく動けず、声も出せなくなり、自分の体に何が起こったのかわかりませんでした。助けも呼べず、ようやく顧問の先生に発見されたんです。そのときも、どう説明していいのかわからず何も言えなくて…。先生には「そんなところで寝ているなんて、ふざけているのか？」と、叱られてしまいました。

── あきらかに不調を感じているのに、原因がわからないのは苦しかったと思います。

こんどうさん：高校1年生の終わりにはいつも体が重く、壁をつたっていないと歩けなくなっていました。当時は体調が悪いと人に言えず、学校を休んでも「熱が出た」など、嘘でごまかしていたんです。それでも獣医師になりたくて猛勉強し、念願の獣医学科に入学することができました。実家の茨城県を離れ、大学のある北海道ではじめてひとり暮らしをすることになったんです。

雪が降り積って体が動かなくなることも

── 獣医学科は実習などもあり、とてもハードなイメージがあります。実際の生活はいかがでしたか？

こんどうさん：忙しかったけれど、新生活に気持ちが浮き立っていました。「体調が悪いと思うのはストレスが原因」だとずっと言われてきたから、「今はこんなに楽しく過ごしているし、きっと体調もよくなるだろう」と思っていました。

ところが、体の不調は増すばかり。学校に行くだけで体力を使い果たし、急に意識がなくなり倒れることも…。北海道は冬になると大雪が降ります。授業や実習で体力を使い果たしているから、帰宅途中で動けなくなるんです。すると体に雪がどんどん降り積もって。泣きながら重い体を引きずり、一歩ずつ足を運び、家まで帰っていました。

大学時代、研究室で実習をする様子

── それは遭難する一歩手前の状態ですね…。

こんどうさん：体の節々がいつも痛いのが当たり前でした。これまで3回、骨折したのに、一度も気づかなかったほど。ふだんから同じくらいの痛みに耐えていたから「まぁ痛いけど…動けるし。いつものことだろう」と見過ごしてしまったんです。あとから病院に行って骨折が判明し、「よく我慢できたね」と驚かれました。

大学の勉強はハードで、私の体力ではついていくので精いっぱい。当時、交際を始めていた現在の夫が、勉強を教えてくれたり、どうしても出席しないといけない実習のときは学校まで連れて行ってくれたり。おかげで獣医師の資格を取得し、大学を卒業することができたと思います。

── つねに体調が悪いのに、大学卒業後は獣医師として就職したとのこと。体に負担をかけない働き方は選択肢になかったのでしょうか？

こんどうさん：当時は原因もわからないから「私は健康」と、自己暗示をかけていたんです。だから卒業後も、ほかの人と同じように就職するのが当たり前だと思っていました。動物病院で獣医師として就職することにしたのですが、実際、働き始めると本当に過酷で。ごく短時間であればだいたいのことはできるのですが、無意識のうちにものすごいムリを重ねているみたいで…。気づいたときには、まったく動けなくなり、しばらく寝たきりの生活になって。母が病気になったこともあり、結局、退職をして看病に専念することになりました。

この体調不良は普通ではないと自覚したのは、結婚後、夫との会話からでした。あるとき一緒に買い物に行ったとき、冷たい風が吹いていたんです。「風が吹くと体って痛くなるよね」と、私にとってはごく当たり前の話をすると、「普通はなんともないよ。そう感じるのは体がおかしい証拠だから、病院に行ったほうがいい」とびっくりされました。

「約20年かかった病名」私は31歳になっていた

── そこでようやく「慢性疲労症候群」と診断されたのでしょうか？

こんどうさん：いいえ。最初は体の痛みにばかり注目され、「線維筋痛症」と診断されました。体の痛み、めまい、嚥下障害、息苦しさ、頭痛、腹痛など、私の抱えている症状に合致していました。でも、投薬治療を行っても、倦怠感から体が動かなくなるのは変わりがありませんでした。主治医はていねいに向き合ってくれましたが、症状はなかなか改善されなくて…。

自分で調べて、ようやく「慢性疲労症候群（筋痛性脳脊髄炎）」ではないか？とたどりついたんです。専門医がいると知って大阪の病院に行き、症状を話しました。すると医師も看護師も否定することなく、「わかります」とうなずいてくれたんです。これまで周囲から理解されなかった症状を受け入れてもらえ、泣きそうなくらいうれしかったです。異変を感じてから約20年経ち、ようやく慢性疲労症候群と診断されました。そのとき私は31歳になっていました。

慢性疲労症候群は名前に「疲労」がつくため、「ただ疲れているだけ」「休めば治る」と誤解されがちです。でも、病気にかかった人の3割はほぼ寝たきり、もしくは、それに近い症状におちいって日常生活もままなりません。そこで、近年は「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」が正式名称になっています。「筋痛性脳脊髄炎」と呼ばれることもあります。

── 慢性疲労症候群は治療法がない難病とのこと。診断されてどんな気持ちだったのでしょうか？

こんどうさん：病気だと宣告されるとショックを受ける場合があるかもしれません。でも私は、診断されて本当にホッとしました。「体調がずっと悪かったのは、自分の甘えではなく、明確な原因があった」とわかったからです。それに、ずっと体調不良に悩まされてきたから、自分の中で折り合いがついていたのかもしれません。

根本的に治療する方法が確立されていないと聞いても、落ち込むのではなく「病気と闘うのはやめよう。うまくつき合って、充実した人生を送ることにフォーカスしていこう」と気持ちを切り替えることができました。

──「病気と闘う」のではなく、折り合いをつけていくことにしたのですね。

こんどうさん：もちろん治療方法が確立されている疾患であれば、少しでも改善させたり、治したりするために頑張ることは大事だと思います。でも、完治するかわからないのであれば、いい意味で「あきらめる」のが、充実した人生を送るために必要なのかなと感じています。たとえば外出する際、私は徒歩で移動すると疲労で動けなくなってしまいます。だったら最初から車いすを使ったほうがスムーズです。「どうしてほかの人みたいに歩けないんだろう。もっと動けるようにしなくては」といった考えを手放せば、ほかのことに時間や体力が使えるんです。

同じ理由で、自宅にいるときもほとんど介護ベッドで寝たきりです。「できないことはできない」とあきらめることで、精神的にも体力的にも余裕ができ、やりたいことに力を入れることができる 。私はパンダが大好きで、実際に触れてみたいと夢見ていたことがあります。中国に行くと、パンダのお世話ができるボランティアがあります。私の体力では難しいかも…と思っていたのですが、1日のうちで動ける時間を考え、できないことはやらないとあきらめたおかげで、参加することができました。

「とても前向きですね」とよく言われるんですが、私は決してポジティブなわけではなく、人より体力がなくて動けない現実を受け入れているだけ。そのうえで、どうしたらやりたいことができるか考えます。とても合理的かもしれません。

仕事も自分ができることを模索しています。これまで動物病院や保健所での勤務を経験しましたが、立ち仕事などは私には厳しくて…。現在は自分の得意なことを仕事にしていこうと考えました。ずっとイラストを描いたり文章を書いたりするのが好きでした。それを活かして、現在はライターやイラストレーターとして活動しています。

介護ベッドで横になりながら在宅で仕事をする

── 病気と上手につき合って、充実した日々を送っているのですね。

こんどうさん：「難病と共に働いている、働こうとしている人たち」のことを「RDワーカー」といいますが、この言葉が広がることを願っています。フルタイムで働くのは難しくても、勤務時間や労働環境を整えれば力を発揮できる人がたくさんいるんです。

私も獣医師としての知識をイラストや文章で表現しています。ほぼ寝たきりの私でも仕事ができることを、活動を通して伝えていきたいです。「仕事をして社会に貢献したい」という思いを抱いているのは、難病者もそうでない人も一緒です。働きたいと願う人が活躍できる場所が増えていけばいいなと思っています。

現在は夫と娘の3人で暮らすこんどうさん。難病を抱えていることで一緒に走り回って遊んだりすることはできないものの、反対に「子どもを待つ」ということは苦にならないそう。体調不良とつき合ってきた経験が「子どものペースを尊重できる」育児につながるとは思ってはいなかったそうですが、家族とのかかわりのなかで、自身の強みや役割を教わっていると感じているそうです。

