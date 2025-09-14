女性にとって地味にストレスになる、下着のつけ心地の悪さ。毎年、汗ばむ時期になると下着のあたる箇所がかゆくなり、下着選びに悩んでいたというのは、ESSEフレンズエディターの久世よう子さん。しかし、今年の夏に無印良品で見つけたブラジャーが悩みを解決してくれたそう。残暑につづき、秋にかけても大活躍間違いなし、というその快適アイテムの魅力についてレポートします。

広めの生地が汗を吸いとり、締めつけ感もゼロ！

無印良品の「肌あたりがやさしいリブブラジャー」（税込2990円）を選んだのは、ほかではあまり見かけない生地部分が長めのブラだったこと。

普通のブラだとアンダーバストのあたりが締めつけでかゆくなるので、夏の汗ばむ季節には「リブブラジャー」がいいかもと思い、購入しました。

結果、買って大正解。締めつけはないものの、ホールド感はしっかりあるので、とにかくノンストレス。

まだ日中は汗ばむ暑さの今の時季にも大活躍なので、最近リピート買いをしました。

肩にくいこみにくいストラップに感動

ほかのブラだとストラップが肩に食いこんでしまうことがあるなか、「リブブラジャー」は少し太めのストラップのため、肌に食いこみにくく、また肌ざわりも最高。

ついついこの下着ばかり手に取ってしまいます。デザインがシンプルで下着っぽくなく、リブ素材や配色がおしゃれなところも気に入っていて、秋冬も引き続き愛用することになりそうな予感です。

色は5色展開で、サイズも豊富。リラックスできるブラを探している方にぜひ一度使ってみてほしい商品です。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ この記事で紹介したアイテムは、執筆時に販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください