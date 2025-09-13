この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マーケティング侍・りゅう先生が、自身のYouTubeチャンネルで「他の企業が見捨てたお客様で売上が爆上がりする。ライバル企業の"顧客を一気に刈り取る"マーケ戦略。」と題した動画を公開。発言者であるりゅう先生が「ライバルが顧客を見捨てた瞬間――実はものすごく大チャンスなんです」と語り、“離婚マーケティング”と称する独自の戦略をたっぷりと解説した。



動画冒頭で「恋愛の別れと同じように、企業が顧客を見放したときこそ新たなアプローチの最適タイミング」と例え、別れ話直後の心理状態や心の「空白」を活用した独自の視点を提示。「この空白地帯を攻めることで顧客獲得単価や集客方法が大きく変わる」と力説する。



りゅう先生は「敵ブランド卒業キャンペーン」や「乗り換え限定特典」など、他社の解約直後に“刈り取る”ための具体的な戦術を実例とともに紹介。「ライバル会社のサービスを解約した証拠を提示してもらえれば特典を付ける」「乗り換え時の手続きをとにかくシンプルにし、移行をサポートしてハードルを下げる」などのポイントを挙げ、「一番弱っているときの猛烈アプローチこそ、ビジネスでも恋愛でも有効だと改めて感じる」と語った。



さらに「顧客の離脱時に“辛かったですね”“大変だったんですね”と、断罪でなく共感で寄り添うことが、乗り換え促進のキモ」とし、「賢い消費者だったらもう始めています」といった心理的ラベリングも有効だと解説。「お客様は自分の選択を正当化したい生き物。この心理を突くことで、次の選択への満足感が強く生まれる」と独自の顧客心理への洞察も披露した。



また、単なる獲得戦略だけでなく「自社の退会者への再エンゲージメント」や「別商品の提案」「卒業生イベントでの再アプローチ」「退会者を紹介者に転換」といったリカバリー策まで丁寧に扱い、「辞めた顧客からのフィードバックは最高のマーケティングデータ。しっかり資産化しましょう」と助言。「自社も他社も、別れの瞬間こそ売上アップのチャンス」と独自のノウハウを惜しみなく披露した。