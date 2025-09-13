『出禁のモグラ』第11話 鯉太郎は人格崩壊！ 鮋依は海へ転落
人気漫画『鬼灯の冷徹』の江口夏実による原作の、怪しくおかしく描き出す「人」と「霊」が交わる ”この世” の不可思議を描いたTVアニメ『出禁のモグラ』第11話の先行カット＆あらすじが到着！
講談社『モーニング』にて連載中、江⼝夏実による⼤⼈気コミックが原作のTVアニメ『出禁のモグラ』より、第11話「人魚と化け猫」あらすじ・先⾏カットが公開された。
『出禁のモグラ』は、『⻤灯の冷徹』の江⼝夏実による最新作で、『モーニング』で連載中。
「あの世から出禁をくらっているから死なない」と語る怪しい ”⾃称仙⼈” モグラ<百暗桃⼸⽊>と、彼と出会う者たちを取り巻く ”この世” の不可思議を怪しくおかしく描く怪奇×コメディ作品。
このたび、TVアニメ『出禁のモグラ』第11話「人魚と化け猫」のあらすじと先行カットが到着。
第11話「人魚と化け猫」は9月15日（月）にTOKYO MXにて 22時00分より、BS11にて24時00分より、サンテレビにて 24時30分より放送。また、Prime Videoにて9月14日（日）22時00分より地上波先行配信されるほか、その他配信サービスでも9月18日（木）22時00分より順次配信。
＜第11話「人魚と化け猫」＞
猫附親子が操る化け猫2匹により人魚を無力化することに成功。モグラに撃退され気絶していた鯉太郎は、ついに人魚の姿を認識し、恐ろしさのあまり人格崩壊を起こしてしまう。一方、鮋依の車で移動していた杏子は、何らかの「奥義」で鮋依を言い負かす。人魚の最後の抵抗により、鮋依が海へと転落してしまうが…。
（C）江⼝夏実・講談社／出禁のモグラ製作委員会
