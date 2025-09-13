RADWIMPSとatmosが魅せる新ALL STAR♡抽選で手に入れて

2025年、25周年を迎える「atmos」と20周年を迎える「RADWIMPS」、そして永遠の定番「CONVERSE」が夢のタッグを実現しました。特別モデル『ALL STAR ® LIFTED Z HI / AT RW』は、音楽とファッションが融合した唯一無二のスニーカー。抽選でしか手に入らないプレミア感あふれる一足は、ファンならずとも心惹かれるはずです。

特別感あふれるデザインディテール

今回の『ALL STAR ® LIFTED Z HI / AT RW』（22,000円・税込）は、クラシックなALL STARをベースに「RADWIMPS」らしい遊び心をプラス。

サイドジッパーや踵のループ仕様でブーツライクに仕上げ、フォクシングテープには楽曲“傘拍子”の歌詞をレタリング。

さらに、左足トウには野田洋次郎氏直筆の“RAD”がプリントされ、クリアソールには歴代ジャケットが散りばめられています。

特別仕様のボックスも魅力的

スニーカー本体だけでなく、付属ボックスにもこだわりが。RADWIMPSの歴代アートワークをコラージュしたデザインは、開けた瞬間から心躍る特別仕様。

ヒールラベルは左右非対称で「RADWIMPS」の文字を採用し、細部までファン心をくすぐります。カルチャーと音楽、ストリートの歴史を凝縮したアートピースのような仕上がりです。

抽選でしか手に入らないレアアイテム

抽選は2025年9月8日(月)12:00から9月24日(水)23:59まで、atmosオンラインショップにて受付。サイズ展開は23.0cmから30.0cmまで幅広く用意されており、ユニセックスで楽しめます。

数量限定かつ抽選方式のため、ファンはもちろん、ストリートスニーカー好きにも見逃せないチャンスです。

未来に残る一足を手に入れて♡



atmos25周年とRADWIMPS20周年を記念した今回のALL STARは、世代やジャンルを超えて愛される特別な存在。

CONVERSEの普遍的な魅力に、音楽とカルチャーが重なり合った唯一無二のモデルです。抽選販売という形で出会えるのは一度きり。

未来の思い出として語り継がれる一足を、この機会にぜひチェックしてみてください♪