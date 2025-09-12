よく当たると大評判！ 中津川りえの〈傾斜宮占い〉 金運・健康運・ラッキーカラー 9/12〜10/14
1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。
中津川流傾斜宮占いとは
人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。
あなたの傾斜宮は？
生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。
例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」
9月12日〜10月14日の金運・健康運
中津川りえ（なかつがわ・りえ）
占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」
健康運
全体的に栄養不足の傾向あり。食が細くならぬよう心がけて。あれかこれか迷ったら両方とも食べよう。9月は無理して運動しない。10月は瞑想や座禅などが〇で、精神的に落ち着く、腰が据わる。
金運
わずかずつ静かにお金が積もっていく。放置していた投資の配当や預貯金の利息が増える、忘れていたへそくりを思い出すなど。迷ったら買わない、買ったつもりで貯める。
座右の銘
まもなくよい風が吹く。
ラッキーグッズ
洒落た箱。
開運お洒落
脱ぎ着しやすい服。
ラッキー色
ワインレッド。
吉方位
9月上、下。10月南。
健康運
9月は夏バテが心配。10月は元気を回復するつもりで、頑張らずに。隙間時間には運動より休息や昼寝を。食は好き嫌いが出やすいがやむなし、栄養より口当たりのよい物を優先。
金運
9月は出入りとも多い。その分、10月は出さない方針で。カットできる項目があるはず。家計を見直して。
座右の銘
鮮やかに切り替える。
ラッキーグッズ
遮光カーテン。
開運お洒落
素肌を磨く、口紅の色を変える。
ラッキー色
ピンク、ゴールド。
吉方位
9月南。10月南、北。
健康運
目の酷使を防ぐ。スマホなどの使用時間を短く。また暗い場所や段差では足元に注意を。運動より休憩を重んじて。一定の時間に就寝し、質のよい睡眠が取れるかが体調のカギ。
金運
細いながらほどほどについている。特別出費を防ぎ、無理な節約もせず、出入りを安定させるのがコツ。次第にお金の流れが太くなり、次のチャンスへ繋がる。
座右の銘
少し脱力系で。
ラッキーグッズ
万華鏡。定規。
開運お洒落
鮮やかな第一印象で、しっかり決める。
ラッキー色
パープル。
吉方位
上、下。
健康運
9月は夏の疲れが呼吸器に出やすく、咳に注意。10月は消化器系に気をつけて。食事の量と時間を一定にするのがコツ。運動は日常生活の範囲内でまめに動けばOK。
金運
財布の紐はしっかり締める。安物買いの銭失いにならぬよう、たとえ100円ショップでも厳選して買う。ネットでの買い物は控えて。
座右の銘
よき時によき人が現れる。
ラッキーグッズ
クリップなど文具。
開運お洒落
上下の色のバランスと姿勢を鏡で厳しくチェック。
ラッキー色
オリーブグリーン。
吉方位
上、下。
健康運
不調を指摘されたり自覚症状があったりしたらすぐ具体的に対処して。慢性化させぬよう。9月は正しい姿勢でウォーキングを。またスクワットなどじわりと効く運動が〇。10月は音楽やリズムに合わせ体を動かして。
金運
9月は質実剛健が吉。長く持ち続ける姿勢で。売買など動かすのは不向き。10月は固く決心したことにのみ出費する方針で。迷ったらやめる。
座右の銘
どうせ見るなら大きな夢を。
ラッキーグッズ
お守り。民芸品。
開運お洒落
祖父母や親のおさがり。
ラッキー色
ベージュ、オレンジ。
吉方位
9月なし。10月北。
健康運
体調・気分ともに波あり。それを逆手にとり、思いつきで体験レッスンや見学に気楽に挑戦、体を動かす。むくみに注意、塩分カットを。外食では彩り豊かなメニューを選んで。
金運
9月は節約一筋で。ただし自他ともに教育費は惜しまずに。10月は波瀾を起こさない範囲でめったにないことに使う、珍しい物を買うなど〇。お洒落に使うお金は別途計上を。
座右の銘
あれもよし、これもよし。
ラッキーグッズ
文鎮などの重し。
開運お洒落
旅先で買った服やアクセサリーを着る、身につける。
ラッキー色
赤、黒、チョコレート。
吉方位
9月南。10月南、北。
健康運
心身ともフル回転できる時だが過労に注意。10月になったら自分で自分にブレーキを。食は豆腐料理を多く。運動は積極的に、骨粗しょう症対策も。脈を測ることを習慣にして不整脈の有無をチェック。食中毒予防だけでなくすべてに清潔を心がけて。
金運
本来なら問題ないはずが、懐事情以上に大盤振る舞いしたくなる時。その気持ちだけ伝え、実際には割り勘で。日常の買い物は安くまとめ買いを。
座右の銘
前半はやる気満々、後半は堅実に。
ラッキーグッズ
目印になる旗。
開運お洒落
一点もの。個性的に。
ラッキー色
白、ゴールド。
吉方位
9月南。10月南、北。
健康運
かつてかかった病気が再発したり、古傷が痛んだり、治ったつもりがぶり返したりせぬよう注意。9月は体の内部を冷やさぬよう冷飲食を控えて。10月はマッサージで体を労る。運動は過去に経験した種目を。
金運
細く長く手堅く。とくに9月はお金に関する冒険は×。交際費は9月に締め、10月は十分に。ローンを組むのはOKだが長い目で見て。
座右の銘
決してあきらめない。
ラッキーグッズ
もっとも思い出深い一品。愛用している器。風呂敷。
開運お洒落
リフォーム。昭和の香りがする服。
ラッキー色
グリーン系。
吉方位
9月南。10月南、北。
健康運
治療より予防の時。夜型でもOK、自分なりの生活リズムを維持して。健康状態は肌に表れるので、顔色や吹き出物など肌の状態を日々細かくチェック。
金運
9月は蔵だけ完成した状態で中身はこれから。頑張って蓄えよう。10月はお金の知識を増やすのは〇でも裏道はない。冒険や勝負をするのは×。生活費全般は平凡ながら吉。
座右の銘
自問自答する。OKなら自信を持ってゴー。
ラッキーグッズ
プラモデル。
開運お洒落
底のしっかりした靴。
ラッキー色
ブルー系。
吉方位
9月南。10月南、北。
