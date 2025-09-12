¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óFWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¡¢¹ñÆâ3´§¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤È2029Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¡ª
º£·î11Æü¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWSL/±Ñ1Éô½÷»Ò¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óFWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤È¤Î2029Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
·ÀÌó±äÄ¹¤ËºÝ¤·¡¢ÉÍÌî¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¾ï¤Ë»ä¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤«¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥«¤È¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÈÅ¬±þÎÏ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¿ôÇ¯¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçºåÉÜ¹âÀÐ»Ô½Ð¿È¤Ç21ºÐ¤ÎÉÍÌî¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºåºæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ç°é¤Á¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸å¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¶¯¹ëINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ø»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎÅß¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
19ºÐ¤Ç¤Î³¤³°½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÍÌî¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó½÷»Ò1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥Ï¥ó¥Þ¥ë¥Ó¡¼¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î2023½÷»ÒWÇÕÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¸ª¤òÉé½ý¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ØÉüµ¢¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï6¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎWSL6Ï¢ÇÆ¤ò´Þ¤à¹ñÆâ3´§Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£·î6Æü¤ÎWSL³«ËëÀá¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½GK»³²¼°ÉÌé²Ã¤¬¼é¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£