¡ÖÇ¯¶â211Ëü±ß¤ÎÉ×ÉØ¡×¤è¤ê¡ÖÇ¯¶â212Ëü±ß¤ÎÉ×ÉØ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢7Ëü±ß¤â¼ê¼è¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¥ï¥±¡ÄÏ·¸å¤Ëµ¯¤¤ë¡Ò½êÆÀµÕÅ¾¡Ó¤ÎÀµÂÎ¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÃì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤Î¶â³Û¤¬ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¹½À®¤ä65ºÐ°Ê¹ß¤Î½¢Ï«¤ÎÍÌµ¤¬¾Íè¤Î¼õµë³Û¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤Ï¡¢Àµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼ò°æÉÙ»Î»Ò»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø60Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡¡¿·¡¦Ç¯¶â¡¡Ä¶ÆþÌç¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀ©ÅÙ¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼õµë³Û¤¬1Ëü±ßÂ¿¤¤¤À¤±¤Ç¼ê¼è¤êÌó7Ëü±ß¸º
Ç¯¶â¼õµë³Û¤Î°ã¤¤¤ÇÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬ÊÑ¤ï¤ë
²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·Ç¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤ò´ð¤Ë·×»»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶â³Û¤Î¶³¦Àþ¤ò¡Ö211Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Ç¯¶â¤Î¤ß¤ÇÊë¤é¤¹À¤ÂÓ¤¬¡Ö½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¶â³Û¤Ï¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¡¢À¤ÂÓ¤Î¼ïÎà¡ÊÉ×ÉØ¡¦Ã±¿È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤ÏÀ¸³èÊÝ¸îË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿1¡¦2¡¦3µéÃÏ¤È3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
¢£½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇ¯¶â¤ÎÇ¯¼ý¡×¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç°Û¤Ê¤ë
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÇ¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê65ºÐ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Î½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û ½ÐÅµ¡§¡Ø60Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¿·¡¦Ç¯¶âÄ¶ÆþÌç¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¢¨¡¡ÉÞÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¡×¤Î¶â³Û¤¬Èó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö1µéÃÏ¡×¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤àÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç¡¢À¤ÂÓ¼ç¤ÎÁ°Ç¯¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤Ï101Ëü±ß¡Ê¡á35Ëü±ß¡ß2¿Í¡Ü31Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¡£¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤«¤é·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¡×¡ö¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Î¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤êÇ¯¶â¼ýÆþ211Ëü±ß¡Ý110Ëü±ß¡Ê¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¡Ë¡á101Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬211Ëü±ß¤Ê¤é½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤Ï¡¢¾åµ¤Î¤È¤ª¤ê»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇ¶â¤ÎÂ¾¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤â»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¤ÏÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤ÎÇ¯Îð¡¦Ç¯¶â¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤È²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤ÎÈæ³Ó
Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÞÉ½2¤Ïºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë½»¤àÀ¤ÂÓ¤òÈæ³Ó¤·¤¿Îã¤Ç¤¹¤¬¡¢B¤µ¤ó¤ÏA¤µ¤ó¤è¤ê1Ëü±ßÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ç¡¢²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤È¤Ê¤ê²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â³Û¤Ê°åÎÅÈñÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤âÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ÎA¤µ¤ó¤Ï2Ëü4,600±ß¤ÇºÑ¤à¤È¤³¤íB¤µ¤ó¤Ï5Ëü7,600±ß¤ÈÉéÃ´³Û¤¬Áý³Û¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤È²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤ÎÈæ³Ó ½ÐÅµ¡§¡Ø60Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¿·¡¦Ç¯¶âÄ¶ÆþÌç¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¢¨¡¡Æ±°ìÀ¸·×¤Ç¹ç·×½êÆÀ58Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÇÛ¶ö¼Ô
¢¨¡¡½»Ì±ÀÇ²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¶ÑÅù³ä¤ê4,000±ß¤ÎÂ¾¹ñÀÇ¤Î¿¹ÎÓ´Ä¶ÀÇ1,000±ß¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë
¢¨¡¡É×ÉØ¤È¤â65ºÐ¤«¤é74ºÐ¡¡¢¨¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î2025Ç¯¤Î¥±¡¼¥¹
¡Ò¤Þ¤È¤á¡Ó
¢£Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î¾ì¹çÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë
¢£Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤¬211Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë
¡Ö211Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Ä½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Î»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê
¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤È¤ÎÆ±µï¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý²Ã
¡Ö211Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¡£¤³¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤Ç¯¶â¼ýÆþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤·Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤ÂÓ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²Á´°÷¤¬½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±À¤ÂÓÆâ¤Ë½»Ì±ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´³Û¤ÏËÜ¿Í¤Î½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±°ìÀ¤ÂÓ¤ÎÃæ¤Ç½»Ì±ÀÇ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î¶â³Û¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Î²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ï½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«¼£ÂÎ¤¬·è¤á¤¿½êÆÀÃÊ³¬¤Ç·è¤Þ¤ë
¿ÞÉ½3¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¡ÊÂè1¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ë¤Î²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î¶â³Û¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ïºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¡ÊÎã¡Ë ½ÐÅµ¡§¡Ø60Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¿·¡¦Ç¯¶âÄ¶ÆþÌç¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¢¨¡¡¾åµ¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ïºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î½êÆÀÃÊ³¬¡Ê1¡Á15ÃÊ³¬¡Ë¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤ÆµºÜ
¡ö1¡¡ À¸Ç¯·îÆü¤¬ÌÀ¼£44Ç¯4·î2Æü°ÊÁ°¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ëÇ¯¶â
¡ö2¡¡ Ï·ÎðÊ¡»ãÇ¯¶â¡¢°äÂ²Ç¯¶â¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ò½ü¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡¡
¡ö3¡¡¡Ö¼ýÆþ¡×¤«¤éÉ¬Í×·ÐÈñ¤ÎÁêÅö³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³Û¤¬¡Ö½êÆÀ¡×¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î½êÆÀ¤ò¹ç·×¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¡×¤È¤Ê¤ë
¤³¤ì¤ò¡¢¿ÞÉ½2¤Î½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ÎA¤µ¤ó¤ÎÎã¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£A¤µ¤óÉ×ÉØ¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¤ÂÓ¤Î²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ï5Ëü2,600±ß¡ÌÉ×¡§3Ëü700±ß¡ÊÂè2ÃÊ³¬¡Ë¡ÜºÊ¡§2Ëü1,900±ß¡ÊÂè1ÃÊ³¬¡Ë¡Í¡£¤³¤³¤Ë¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤È¤âÂè5ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢¹ç·×15Ëü3,600±ß¤È²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÌó2ÇÜ¶á¤¯¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¤ÂÓÊ¬Î¥¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â1¤Ä¤Ç¤¹¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÌò½ê¤ÎÁë¸ý¤Ë¡ÖÀ¤ÂÓÊÑ¹¹ÆÏ¡×¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÆÀ¤ÂÓ¤òÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÈïÉÞÍÜ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÈïÉÞÍÜ¼Ô¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ò¤Þ¤È¤á¡Ó
¢£½»Ì±ÀÇ²ÝÀÇ¼Ô¤¬Æ±µï¤Î¾ì¹ç¡¢Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤âÊÝ¸±ÎÁÁý¤Î¥±¡¼¥¹¤â
¢£»Ò¤É¤â¤È¤ÎÆ±µï¤Ï¡ÖÀ¤ÂÓÊ¬Î¥¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬Í¸ú¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë
70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Öºß¿¦Äê»þ²þÀµ¡×À©ÅÙ
65ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÄ¹¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¿ÍÉ¬¸«¤ÎÀ©ÅÙ
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤â²ÃÆþ¤Ç¤¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬Ç¯¶â¼õµë³Û¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤Â³¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢60Âå¸åÈ¾¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ¯¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤ªÆÀ¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öºß¿¦Äê»þ²þÄê¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¹ß¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¯¤È¡¢Ç¯1²ó°ìÄê¤Î»þ´ü¤ËÇ¯¶â¼õµë³Û¤¬²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²þÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î9·î1Æü¤«¤éÅöÇ¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁÊ¬¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Î10·îÊ¬¤ÎÇ¯¶â³Û¡Ê12·î¿¶¹þ¡Ë¤«¤éÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢É¸½àÊó½··î³Û20Ëü±ß¤Ç1Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÍâÇ¯¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬Ìó1Ëü3,000±ßÁý³Û¡£70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç5Ç¯´ÖÆ¯¤±¤Ð¡¢Áí³Û¤ÇÌó6Ëü5,000±ßÇ¯¶â¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºß¿¦Äê»þ²þÄê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´ð½àÆü¤Î9·î1Æü°Ê¹ß¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¿Í¤ÏÍâÇ¯¤Î9·î1Æü¤«¤éÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÇ¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤²ÂÔµ¡´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºß¿¦Äê»þ²þÄê¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤Î¾å¾è¤»¼õµë³Û¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·«¤ê²¼¤²¤ÏÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë
¡Î¿ÞÉ½4¡Ïºß¿¦Äê»þ²þÄê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡ö1 ½ÐÅµ¡§ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡Ö65ºÐ°Ê¹ß¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·Â³¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëºß¿¦Äê»þ²þÄê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò²ÃÉ®½¤Àµ
¡ö1¡¡70ºÐÅþÃ£¤Ë¤Ê¤ë¤È¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô»ñ³Ê¤òÁÓ¼º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢70ºÐÅþÃ£»þ¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤òÈ¿±Ç¤·¡¢
Ç¯¶â³Û¤ÎºÆ·×»»¤ò¹Ô¤¦
¡ö2¡¡65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¡¢9/1°ÊÁ°¡Ê10/2°Ê¹ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¤Î´ð½àÆü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬12¥õ·î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤âÃí°Õ
¡Ò¤Þ¤È¤á¡Ó
¢£¡Öºß¿¦Äê»þ²þÄê¡×À©ÅÙ¤Ï»ÙÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÍâÇ¯¤ÎÇ¯¶â³Û¤ËÈ¿±Ç
¢£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤²ÂÔµ¡Ãæ¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ
¼ò°æ ÉÙ»Î»Ò
³ô¼°²ñ¼Ò²óÍ·¼Ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È